Neymar padre: "La renovación con el PSG está por empezar"

Publicado 25/03/2019 16:58:19 CET

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre de Neymar ha asegurado que están cerca de empezar las conversaciones para la renovación de su hijo con el Paris Saint-Germain, por lo que ve poco probable una salida del club parisino pese a que el jugador esté en las 'quinielas' de un posible traspaso a otro gran club europeo.

"La probabilidad de no salir del PSG es muy grande, está en su segundo año de contrato. Entonces, tiene tres años más para finalizar ese primer contrato, y está por empezar la renovación con el París Saint-Germain", aseguró en una entrevista para UOL Esporte.

Neymar padre aseguró que el nombre de su hijo va ligado a los rumores, aunque ello no signifique nada. "Con su nombre se ha especulado desde que tenía 17 años, desde que pasó a profesional. Neymar ha tenido dos traspasos en su vida, pero estamos desde hace diez años en lo especulativo", lamentó.

"La gente habla. Neymar está siempre en todas las especulaciones de traspaso para algún gran club. Lo que significa que es una buena gestión de carrera, siempre está entre los nombres. Si es alguna contratación importante, Neymar está involucrado, gracias a Dios. Pero eso no significa que vaya a un club o a otro", se sinceró al respecto.

Por otro lado, dejó claro que su hijo debe ser feliz allí donde esté. "Neymar no puede terminar su carrera siendo infeliz, haber hecho lo que los demás creían que debía hacer y dejar de hacer lo que él creía que tenía que hacer. Neymar tiene que hacer lo que él piensa que es correcto", alegó.

Todo ello para, de momento en París, desarrollar su fútbol y ser un espejo para futuras generaciones de futbolistas. "De la misma forma que Pelé inspiró a algunos jugadores, o Zico, Romario, Ronaldinho, Ronaldo inspiraron a otros jugadores, Neymar va a inspirar a otros jugadores", auguró.

"Neymar no puede cambiar su esencia, de lo que hace y del jugador que es. No puede ser moldeado, no puede ser lo que los medios de comunicación esperan de él, tiene que ser lo que realmente es, él tiene que ser natural", manifestó.