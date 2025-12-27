Nico Fonseca llega cedido al Oviedo hasta final de temporada

Archivo - Nico Fonseca, en un partido con River Plate. - Europa Press/Contacto/Manuel Cortina - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el Club León de Guanajuato para incorporar al centrocampista uruguayo Nicolás Fonseca, de 27 años, como cedido hasta el final de esta temporada que está siendo difícil para los ovetenses, ya que ahora van decimonovenos en LaLiga EA Sports.

"El mediocentro uruguayo comenzó su andadura como futbolista profesional en Italia. Tras pasar por las categorías inferiores del AC Milan, Fonseca formó parte del Novara italiano, equipo en el que estuvo hasta la campaña 2019/20", indicó este viernes el propio Oviedo.

"Posteriormente, el jugador puso rumbo a Uruguay para defender los colores, en primer lugar, del River Plate de Montevideo y, más tarde, del Montevideo Wanderers F.C. Su gran desempeño hizo que uno de los clubes más grandes de Latinoamérica se fijase en sus servicios", añadió la entidad asturiana en su nota de prensa.

No en vano, River Plate fichó a Fonseca en la campaña 2023/24 y ahí disputó un total de 28 partidos y anotó un gol. La última experiencia de Nico Fonseca hasta recalar ahora en el Oviedo fue la del Club León. "En su nuevo equipo, el uruguayo disputó un total de 35 encuentros y fue una pieza importante en el combinado mexicano", resumió el texto de prensa.

"Además, el mediocentro también ha sido internacional con Uruguay bajo las órdenes de Marcelo Bielsa", concluyó la nota, puntualizando que el flamante jugador 'carbayón' "no realizará declaraciones hasta el momento de su presentación oficial".