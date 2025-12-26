Nico González: "Al principio no sabía si sería capaz de jugar a este nivel"

El centrocampista español Nico González, del Manchester City, ante el Real Madrid en la Champions League 2025/26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Nico González confesó que cuando fichó por el Manchester City de la Premier League "no sabía si sería capaz de jugar a este nivel", ya que "no estaba acostumbrado a que el balón fuera tan rápido", aunque ahora disfruta de "la mejor temporada" de su carrera.

"Al principio no estaba acostumbrado a que el balón fuera tan rápido. Llegué a pensar si sería capaz de jugar a ese nivel", expresó en una nueva entrega de 'Premier Corner by Guinness 0,0', programa de DAZN, el mediocentro, que llegó al Manchester City el pasado mes de febrero, procedente del Oporto portugués.

Sin embargo, su trabajo diario para potenciar la adaptación han dado sus frutos para estar viviendo ahora "la mejor" temporada de su carrera. "Ahora veo vídeos del año pasado y de este y noto que he sido capaz de adaptarme", afirmó.

También es importante la exigencia diaria de Pep Guardiola. "Te exige mucho, pero vas viendo resultados, lo que te ha estado exigiendo durante dos semanas, de repente lo empiezas a hacer bien y el fútbol parece más fácil", relató.

"Antes había balones que pensabas que se te podían complicar y ahora empiezas a ver las cosas más claras y juegas casi de memoria. Es muy exigente, pero cuando empiezas a disfrutarlo es súper satisfactorio", agregó el centrocampista.

Nico González también recordó su llegada al FC Barcelona con solo 11 años, cuando empezó a ver que "esto es algo mucho más profesional y mucho más exigente". "Fue muy sacrificado, pero también lo disfruté muchísimo, aprendí mucho durante esos años", admitió al hablar de su crecimiento en La Masía y su posterior llegada al primer equipo 'blaugrana'.

"Cuando te das cuenta de todo lo que conlleva el fútbol profesional, del ruido que hay alrededor, especialmente en un sitio como Barcelona, no te queda otra que madurar", añadió el jugador, que confesó su admiración por Sergio Busquets. "Es un ejemplo en todos los sentidos. Más allá de lo gran jugador que es, me quedo con cómo es como compañero, como líder y como persona", concluyó.