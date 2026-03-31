Del Nido Carrasco, sobre la venta del Sevilla: "No tengo capacidad para adivinar el futuro"

Archivo - El presidente del Sevilla FC, José María Del Nido Carrasco, en un acto en Sao Paulo (Brasil). - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, abordó este martes la posible venta de la entidad hispalense defendiendo que no tiene "capacidad para adivinar el futuro", aunque reconoció que "se están analizando las cuentas del club".

"Yo no tengo ninguna participación en ese proceso (venta del club) aunque esté al tanto. No tengo capacidad para adivinar el futuro. Sé que se están analizando las cuentas del club, pero no sé si esa operación saldrá adelante. Será algo de los compradores y de los vendedores", dijo el dirigente a la salida de la ofrenda floral en San Benito en declaraciones publicadas por el Sevilla.

Varias informaciones situaron a Sergio Ramos, ex jugador del club de Nervión, como uno de los posibles compradores, pero el actual presidente no ha hablado con el camero de este tema. "Hable con él hace tiempo de la posibilidad de jugar en el Sevilla, pero nada que ver con la compra del club", aseguró.

"Si algún día la Junta retira el apoyo a este Consejo, llega un inversor y compra el club, los que estamos nos iremos y punto. Si se compra el club imagino que el año que viene no seré presidente. Si no se compra, no hay nada que me haga pensar que este Consejo, con el apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar", agregó.

En cuanto a lo personal, Del Nido Carrasco admitió que "no son agradables algunos cánticos" de la afición sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán, porque "además suponen sanciones". "Pero tengo la conciencia tranquila por estar tomando decisiones para garantizar la supervivencia del club", afirmó.

"El día que yo no esté, quien venga tendrá que tomar esas mismas decisiones a no ser que invierta mucho dinero a fondo perdido para acelerar el proceso", completó el presidente de la entidad sevillista.

En materia deportiva, abordó la salida de Matías Almeyda y asumió su responsabilidad. "Entré con Monchi como director deportivo, luego Víctor Orta y ahora Antonio. He tenido cuatro entrenadores en dos años de presidente. Si hemos tenido nueve entrenadores en los últimos años es porque algo entre todos no ha funcionado", explicó.

"Con respecto al mercado, no podemos no ser realistas. Hemos vendido a dos de nuestros mejores jugadores en casi 70 millones y hemos traído a ocho jugadores por 250.000 euros. Me gustaría poder acudir al mercado de otra forma, pero me ha tocado dirigir al Sevilla en el momento más complicado del siglo XXI", aseguró.

Respecto a las metas deportivas, defendió que se marcaron "el objetivo de equilibrar la situación económica", para lo que deben continuar en LaLiga EA Sports. "A todos nos gustaría estar mejor, pero es fruto de haber confeccionado una plantilla invirtiendo 250.000 euros. Ese es el escenario en el que me ha tocado moverme y en el que estoy tomando las decisiones, que creo que garantizan la supervivencia del Sevilla FC", expresó.

"En el fútbol solo puedes estar pensando en el siguiente partido. Todo lo que hemos visto de Luis (García Plaza) nos gusta, lo conocíamos y fue prescrito por la dirección deportiva, pensamos que es el entrenador ideal para afrontar los últimos nueve partidos. La salida de Matías ha sido dolorosa en lo personal por el cariño que le teníamos, pero los resultados han precipitado su salida. Si lo firmamos para tres años y está ocho meses, está claro que nos hemos equivocado", concluyó.