El nieto de Beckenbauer confiesa que sus modelos deportivos son Van Dijk y Sergio Ramos

HANNOVER (ALEMANIA), 30 Abr. (dpa/EP) -

El nieto del exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, Luca Beckenbauer, de 18 años, que también juega como central en el juvenil del Hannover 96, confesó que sus modelos deportivos son "Virgil van Dijk y Sergio Ramos" en una entrevista en 'Sport Bild'.

"En estos momentos (sus modelos deportivos) son Virgil van Dijk, del Liverpool, y Sergio Ramos, del Real Madrid", declaró el joven defensa del Hannover 96 en una entrevista a 'Sport Bild'.

Luca Beckenbauer porta el dorsal '5' en el equipo juvenil del Hannover 96, el mismo número que llevó su abuelo. "Pero no por la historia familiar, sino porque se adapta a mi posición como defensa central", aclaró, a la vez que reconoce que no se siente presionado por el apellido. "Es un incentivo para mí, pero no tengo que lograr lo que hizo mi abuelo", matizó.

Según el joven central, nieto y abuelo hablan por teléfono con regularidad, pero charlan de "todo un poco, no sólo sobre fútbol", y confesó también que sus compañeros de equipo en el Hannover alguna vez le han llamado "'Kaiser' (el moto del mítico central) por diversión".