El Nuevo Mirandilla de Cádiz pasa a llamarse JP Financial Estadio

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Nuevo Mirandilla, estadio donde juega el Cádiz CF, pasará a llamarse JP Financial Estadio durante los próximos cinco años en los eventos que desarrolle la entidad en las instalaciones, ha informado el club andaluz.

El acuerdo de patrocinio, con vigencia inicial de cinco años, se implementará "de manera inmediata", según anunció el club. La denominación JP Financial Estadio comenzará a aparecer en la señalética, comunicaciones oficiales y plataformas audiovisuales del club a lo largo de las próximas semanas.

Además, el acuerdo incorpora un conjunto de iniciativas sociales que ambas entidades desarrollarán de manera conjunta en la ciudad durante esos cinco años, combinando "acceso financiero responsable y programas de formación dirigidos a distintos colectivos".

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, destacó este acuerdo como "un paso fundamental en la historia reciente del club". "JP Financial se suma a nuestro camino con la convicción y la fuerza de quienes creen en este proyecto y en esta afición. Llevar su nombre en nuestro estadio para la disputa de nuestros eventos es una responsabilidad que asumimos con orgullo. Este acuerdo nos permitirá seguir creciendo como institución y reforzar nuestro vínculo con Cádiz", manifestó.

Javier Rumbo, CEO y fundador de JP Financial, explicó que el acuerdo "va mucho más allá de un patrocinio". "Es una apuesta por Cádiz, por su gente y por una afición incomparable. Queremos que JP Financial Estadio represente compromiso, profesionalidad y crecimiento sostenible", indicó.

Por su parte, Pedro Muñoz, también CEO y fundador de JP Financial, destacó la importancia de la educación financiera como motor de transformación social. "Creemos firmemente que la formación es la base de todo. Nuestro objetivo es generar cultura financiera, ofrecer herramientas prácticas y ayudar a que cada vez más personas comprendan cómo funciona el dinero, cómo se planifica y cómo se construye estabilidad a largo plazo", afirmó.