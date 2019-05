Oblak: "Mi temporada ha estado bastante bien"

Publicado 15/05/2019 14:47:29 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, se declaró satisfecho por su papel en este curso 2018-19 con el conjunto colchonero, con el que ganó la Supercopa de Europa y será segundo en LaLiga Santander, donde está a un paso de ganar su cuarto trofeo Zamora como meta menos goleado.

"Mi temporada ha estado bastante bien, he tenido continuidad. No digo que podía haber sido mejor, pero estoy contento con ella. Estoy cerca del cuarto Zamora. Si lo gano otra vez, eso habla bien del trabajo que está haciendo el equipo. Estoy agradecido a mis compañeros y a toda la gente que me ayuda para conseguir este trofeo", dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

Jan Oblak, nombrado Jugador Cinco Estrellas en abril, confía en acabar bien la temporada ante el Levante. "Hace unos años, estuvimos jugando allí y ellos bajaron. Nosotros peleábamos por el título y perdimos allí. Va a ser difícil y tenemos que prepararnos bien para cerrar el año con victoria", manifestó.