Olatz Rivera pitará la final de la Copa de la Reina Iberdrola entre Barça y Atlético de Madrid

Archivo - La árbitra española Olatz Rivera, en un encuentro entre la Juventus y el Olympique de Lyon de la Champions League femenina 2025-26. - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La colegiada vasca Olatz Rivera Olmedo ha sido elegida por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para dirigir la final de la Copa de la Reina Iberdrola que enfrentará al Barça Femení y al Atlético de Madrid este sábado en el estadio de Gran Canaria (21.00 hora peninsular española).

Rivera, internacional desde 2017, pertenece al grupo Élite de UEFA, debutó en Primera División femenina en 2017 y desde la pasada temporada, además de la Liga F Moeve, también dirige encuentros en Primera RFEF masculina. Presente ya en dos finales de Supercopa de España, esta será la primera final de Copa de la Reina que arbitre, entre el Barça y el Atlético.

Según informó la RFEF en un comunicado, Rivera estará acompañada en las bandas por las asistentes Iragartze Fernández y Haizea Castresana. Mientras que Marta Huerta de Aza será cuarta árbitra y Raquel Díaz será la árbitra asistente reserva.