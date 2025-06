Olga Carmona: "La Eurocopa es el título que nos falta y eso es una motivación"

LAS ROZAS (MADRID), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lateral izquierda del Paris Saint-Germain y la selección española Olga Carmona comentó este martes que la Eurocopa es "el título" que les "falta" por conseguir, y que eso se convierte en "una motivación", pero que eso no les genera "ningún tipo de presión".

"La Eurocopa es el título que nos falta y lo queremos conseguir. Tenemos esa motivación y estamos trabajando para llegar muy bien al torneo. Hemos ganado la Nation League, el Mundial y, al final, el gran torneo que nos falta es la EURO. Además, he tenido la suerte de ganar una Eurocopa Sub-19 también en Suiza, y ahora quiero hacerlo con la absoluta", apuntó la nueva jugadora del Paris Saint-Germain a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Carmona señaló que no sienten "ningún tipo de presión" por ser favoritas para ganar la Eurocopa, y que están "disfrutando del día a día". "Vamos a disfrutar de cada partido y eso es lo que nos va a acercar al éxito. No pensamos en más allá, ni en que la gente nos vea como favoritas. Vamos a intentar llegar a Suiza y hacer algo grande", añadió.

La campeona del mundo ve al equipo con las "pilas recargadas" aunque es consciente que llevan "varios veranos encadenando torneos". "Estamos bien, hemos vuelto con mucha energía y acabamos la temporada muy bien con el partidazo contra Inglaterra. Estamos entrenando muy duro y acumulando mucha carga para llegar lo mejor posible al debut, por lo que tenemos que saber gestionar la fatiga", señaló.

"Los Juegos Olímpicos era una competición muy diferente a lo que es un Mundial o una Eurocopa. No estábamos muy acostumbradas a jugar tan de seguido y esa es la lectura que me llevo. Si España este verano tuviese que jugar unos Juegos Olímpicos lo haría mucho mejor y quizás conseguiríamos medalla", explicó sobre el último gran torneo disputado por la selección en el que no cumplió las expectativas.

La ex lateral del Real Madrid reseñó que tanto Montse Tomé como el staff están haciendo "un gran trabajo" durante estas semanas previas a la Eurocopa. "Trabajamos para que lleguemos en las mejores condiciones al primer partido, y estamos bien", anexionó.

Una Olga Carmona que se encuentra entre las cinco capitanas del equipo de cara al torneo, algo por lo que está "muy contenta" y "aprendiendo mucho" de sus compañeras, a las que considera "grandes figuras" y con "mucha experiencia".

Sobre las diferentes compañeras de banda izquierda que puede tener, la sevillana explicó que tienen "diferentes perfiles" y que en función de eso se adaptar. "Somos jugadoras internacionales, estamos capacitadas para eso. También tenemos movimientos automatizados, sabemos perfectamente cómo tenemos que ocupar los espacios y eso es algo que lo tenemos dentro y que da igual el perfil de jugadora que tengamos arriba", expuso.

"En el anterior parón de selecciones se pudo ver el nivel que mostró Esther. Es una compañera a la que tengo mucho cariño por su etapa en el Real Madrid. Es una jugadora que a mí me encanta, nos aporta mucho y que también es necesaria para ese juego de espaldas que ella también tiene muy bueno, y además tiene mucho gol", elogió la autora del gol que dio el primer Mundial a España sobre su compañera Esther González.

Carmona también habló sobre su fichaje por el PSG, un equipo que mostró su interés "desde el minuto uno" y que le comentó un proyecto que le "llamó mucho la atención". "Llevo cinco años en el Madrid y sentía que a nivel personal era un momento del cambio. No ha sido fácil salir de la que es mi casa, pero ahora estoy muy feliz", afirmó.

"El Real Madrid tiene grandes jugadoras que están en la selección como Athenea del Castillo, María Méndez o Alba Redondo. Hablo mucho con ellas, y creo que van a seguir evolucionando. Yo, evidentemente, les deseo todo lo mejor. Cuando esté en Madrid iré a verlas", dijo sobre el proyecto blanco.