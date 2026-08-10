Omar Artan se siente "honrado" por pitar un "importantísimo partido" como la Supercopa entre PSG y Aston Villa

Archivo - El colegiado somalí Omar Artan durante un partido - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El árbitro somalí Omar Artan considera "genial" la oportunidad de dirigir este miércoles la Supercopa de Europa entre el PSG francés y el Aston Villa inglés, un "importantísimo partido" del que se siente "honrado" de formar parte y para el que también ha investigado "a fondo" a dos equipos de un fútbol que no le es desconocido.

El colegiado de 34 años será el encargado de pitar el partido que dirimirá el primer campeón de la temporada de clubes en Europa, siendo el primer no europeo en hacerlo y después de que la UEFA le designase tras la negativa de los Estados Unidos a permitirle la entrada para poder pitar en el Mundial por la prohibición total a los ciudadanos de Somalia de viajar a este país.

Esta decisión se tomó en el marco del memorando de entendimiento firmado a finales de abril entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para fomentar la cooperación en muchos ámbitos, incluido el arbitraje.

"Este será mi primer partido en Europa. Vivir aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es genial. Para mí, es fantástico que la CAF colabore con la UEFA, la mejor confederación del mundo para los árbitros", expresa Artan en declaraciones en la web de la UEFA publicadas este lunes.

El joven árbitro sabe que "el nivel en Europa es excelente y el fútbol que se practica es de altísimo nivel". "Creo que los árbitros de la CAF pueden aprender mucho de la UEFA, y viceversa, es un beneficio mutuo. Me siento honrado de haber sido designado para este importantísimo partido y quiero darle las gracias efusivamente a la UEFA, al presidente de la CAF y a todos los que la integran", subraya.

"Cuando recibimos esta llamada, para mí y mi familia, fue un momento realmente muy, muy feliz. Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y están encantados de que yo arbitre un partido como este", celebra el árbitro somalí.

Artan deja claro que los árbitros se preparan "mucho para conocer a los equipos" y por ello no se sentirá extraño en este choque. "Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver fútbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo a fondo a los equipos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos, tácticas y muchas cosas por el estilo", detalla.

Con todo, no olvida lo que le sucedió antes de la Copa del Mundo. "Fue un periodo muy duro. Mucha gente me comprende porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente el apoyo que recibí en todo el mundo", remarca Artan.

Este reconoce que tuvo "suerte" para llegar a la élite, pero que también ha trabajado "muy duro para llegar hasta aquí". "Estoy muy orgulloso. Crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños", remarca, dando las gracias a su confederación porque "sin ellos esto no habría sido posible".

"Creo que si yo pude tener éxito, cualquiera puede, y puedes lograr lo que te propongas. Nunca dejes de soñar, si quieres ser árbitro, es lo mejor que puedes hacer. Así que ve tras ello y hazlo, y no te detengas, pase lo que pase y sin importar quién te impida hacer tu trabajo. Aprende cosas nuevas cada día, perfecciona tus habilidades y, lo más importante, sé justo y coherente", sentencia a modo de recomendación a los más jóvenes que se inician en el mundo del arbitraje.