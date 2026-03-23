Once ideal de EP Deportes de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior, que dio la victoria a su equipo en el derbi madrileño (3-2), el mediapunta del Athletic Club Oihan Sancet, autor del segundo tanto de los rojiblancos en el triunfo ante el Real Betis (2-1), y el delantero del RC Celta Ferran Jutglá, que firmó su mejor encuentro de la temporada pese a la derrota de su equipo ante el Alavés (3-4), lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Paulo Gazzaniga (Girona); Nahuel Molina (At. Madrid), Dani Vivian (Athletic Club), Domingos Duarte (Getafe), Germán Valera (Elche); Oihan Sancet (Athletic Club), Iker Muñoz (Osasuna), Fede Valverde (Real Madrid); Ferran Jutglá (RC Celta), Toni Martínez (Deportivo Alavés) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Paulo Gazzaniga (Girona)

El portero argentino del Girona fue el gran protagonista del duelo ante Osasuna a pesar de la derrota de su equipo. Gazzaniga realizó 10 paradas con las que evitó 2,7 goles esperados en contra, ocho de ellas desde dentro del área. Además, completó 18 pases, dos de ellos de larga distancia.

Nahuel Molina (At. Madrid)

El lateral argentino del Atlético de Madrid dejó su sello en el derbi ante el Real Madrid a pesar de entrar en el minuto 57. Nauhel marcó un auténtico golazo para igualar el partido a dos goles, participó en 34 acciones con balón, completó 23 pases, centró tres veces al área, generó una ocasión y recuperó dos balones.

Dani Vivian (Athletic Club)

El central internacional español del Athletic Club demostró en la victoria al Real Betis que su rendimiento está siendo notable. Vivian anotó el primer gol del encuentro con un gran remate desde la frontal, recuperó siete balones, se impuso en tres duelos y despejó cuatro veces. Además, participó en 45 acciones con balón y completó 28 pases.

Domingos Duarte (Getafe)

El central portugués del Getafe estuvo brillante en la victoria azulona frente al RCD Espanyol. Domingos Duarte despejó nueve veces, bloqueó un remate, recuperó un balón y se impuso en cuatro duelos. Además, completó su buena actuación en defensa estando sobresaliente en ataque, con un gol y una asistencia, cuatro pases completados y generó dos ocasiones.

Germán Varela (Elche)

El lateral izquierdo del Elche firmó un gran partido en la victoria de los ilicitanos ante el RCD Mallorca. Germán Valera asistió en el tanto del triunfo, remató dos veces a puerta, participó en 58 acciones con balón, completó 28 acciones con balón, centró cinco veces al área, generó cinco ocasiones, se impuso en seis duelos, despejó dos balones y recuperó otros dos balones.

Oihan Sancet (Athletic Club)

El mediapunta del Athletic Club recuperó su mejor nivel en la victoria de los rojiblancos ante el Real Betis. Sancet marcó su primer gol de jugada en Liga, remató dos veces a puerta, participó en 44 acciones con balón, completó 28 pases, centró una vez al área y generó una ocasión.

Iker Muñoz (Osasuna)

El centrocampista de CA Osasuna estuvo notable en la victoria de los navarros ante el Girona. Iker Muñoz participó en 64 acciones con balón, remató una vez a puerta, completó 46 de 49 pases, centró tres veces al área y generó tres ocasiones. Además, se impuso en cinco de los siete duelos que disputó, recuperó seis balones y despejó dos balones.

Fede Valverde (Real Madrid)

El centrocampista uruguayo está en el mejor momento de la temporada y en la victoria ante el Atlético de Madrid lo demostró. Fede Valverde fue el autor de uno de los tantos de su equipo, remató cuatro veces a puerta, participó en 57 acciones con balón, completó 34 pases, centró dos veces al área y completó tres regates. Además, recuperó cinco balones y se impuso en cinco duelos.

Ferran Jutglá (RC Celta)

El delantero catalán de RC Celta brilló pese a la dolorosa derrota de los vigueses ante el Deportivo Alavés. Ferran Jutglá marcó un doblete, asistió en otro, participó en 41 acciones con balón, completó 18 de 19 pases, se marchó en cinco de los seis regates que intentó, centró una vez al área y generó una ocasión. Además, se impuso en nueve duelos y recuperó cuatro balones.

Toni Martínez (Deportivo Alavés)

El delantero español del Deportivo Alavés fue el principal protagonista de la heroica victoria de los babazorros ante el RC Celta. Toni Martínez anotó un doblete, asistió en otro, remató seis veces a puerta, participó en 47 acciones con balón, completó 19 pases, centró una vez al área y generó dos ocasiones.

Vinícius Junior (Real Madrid)

El extremo brasileño del Real Madrid lideró a su equipo en la victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid. Vinícius marcó dos de los tres goles de su equipo, remató cinco veces a puerta, participó en 54 acciones con balón, completó 27 pases y un regate, provocó tres faltas y generó una ocasión.