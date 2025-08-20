Once ideal de EP Deportes de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, que marcó y asistió en la victoria azulgrana ante el Mallorca, el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, autor del único tanto del triunfo madridista frente a Osasuna, y el extremo del Athletic Club Nico Williams, que participó en los tres goles de los rojiblancos ante el Sevilla, lideran el once ideal de Europa Press elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Joan García (FC Barcelona); Nahuel Tenaglia (Alavés), Dean Huijsen (Real Madrid), Santiago Mouriño (Villarreal), Pep Chavarría (Rayo Vallecano); Pape Gueye (Villarreal), Christantus Uche (Getafe), Edu Expósito (Espanyol); Lamine Yamal (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Nico Williams (Athletic Club).

Joan García (FC Barcelona)

El portero español del FC Barcelona debutó con una gran actuación ante el Mallorca, dejando por primera vez en el curso su portería a cero. Pese a que no tuvo mucho trabajo, Joan García realizó una parada en la única vez que tuvo que intervenir para evitar 0,22 goles esperados en contra. Además, completó el 100% de los pases que intentó.

Nahuel Tenaglia (Alavés)

El lateral derecho del Deportivo Alavés estuvo sobresaliente en el triunfo de los babazorros ante el Levante. Tenaglia fue el autor del gol del triunfo de su equipo, y en defensa estuvo brillante con nueve despejes, una intercepción y cuatro duelos ganados.

Dean Huijsen (Real Madrid)

El central internacional español del Real Madrid cuajó una gran actuación en su debut con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. Huijsen estuvo a gran nivel tanto ofensiva como defensivamente ante Osasuna. Participó en 116 acciones con balón, completó 89 de los 95 pases que intentó, generó dos ocasiones, remató dos veces, despejó en siete ocasiones, interceptó un balón y se impuso en siete duelos.

Santiago Mouriño (Villarreal)

El central uruguayo del Villarreal estuvo notable en el triunfo del 'submarino amarillo' ante el Real Oviedo. Santiago Mouriño participó en 107 acciones con balón, completó el 99% de los pases que intentó, generó una ocasión y remató una vez. Además, despejó en cuatro ocasiones, interceptó un balón y se impuso en tres duelos.

Pep Chavarría (Rayo Vallecano)

El lateral izquierdo del Rayo Vallecano firmó un buen partido en el triunfo de los vallecanos ante el Girona. Chavarría participó en 84 acciones con balón, completó 45 pases, generó dos ocasiones y centro tres veces al área. En defensa, despejó dos veces, interceptó dos balones, realizó dos entradas y se impuso en ocho duelos.

Pape Gueye (Villarreal)

El centrocampista senegalés del Villarreal estuvo sobresaliente en la victoria de los 'groguet' ante el Oviedo. Gueye fue el autor del segundo gol de su equipo, participó en 86 acciones con balón, completó 63 pases, generó una ocasión, completó el 100% de los regates que intentó y remató cuatro veces a puerta. En defensa, se impuso en ocho duelos, interceptó un balón y realizó cuatro entradas.

Christantus Uche (Getafe)

El centrocampista nigeriano del Getafe fue clave en la victoria de los azulones en Vigo. Uche fue el mejor jugador del partido en un duelo en el que anotó un gol, remató dos veces a puerta, completó tres regates y generó tres ocasiones en las 45 acciones con balón que disfrutó. Además, se impuso en nueve duelos.

Edu Expósito (Espanyol)

El mediocentro español del RCD Espanyol cuajó un partido notable en la remontada ante el Atlético de Madrid. Edu Expósito asistió en el primer gol de los pericos, participó en 52 acciones con balón, completó 33 pases, generó cuatro ocasiones, centró seis veces al área, se marchó en todos los regates que intentó y remató una vez a puerta.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona arrancó la temporada de la mejor manera posible. Lamine Yamal lideró el triunfo de su equipo ante el Mallorca con un gol y una asistencia. Además, participó en 75 acciones con balón, completó 32 pases, generó tres ocasiones, centró cuatro veces al área, completó seis regates y remató nueve veces a portería.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid fue el gran protagonista de la primera victoria de los blancos de la temporada. Ante Osasuna, Mbappé anotó el único gol del partido convirtiendo un penalti que él mismo había provocado, participó en 71 acciones con balón, remató seis veces a portería, se marchó en ocho de los 12 regates que intentó, completó 42 pases y generó dos ocasiones.

Nico Williams (Athletic Club)

El extremo internacional español del Athletic Club firmó frente al Sevilla la mejor actuación de la jornada. Nico Williams estuvo presente en los tres goles de los rojiblancos. Anotó el primero convirtiendo un penalti que él mismo provocó, hizo la jugada que supuso el segundo gol del Athletic y asistió a Robert Navarro en el tercero. Además, estrelló un balón en el palo, participó en 62 acciones con balón, generó tres ocasiones, completó ocho regates y provocó cinco faltas.