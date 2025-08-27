Opa Clement, refuerzo para la ofensiva del Eibar hasta junio de 2026

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delantera tanzana Opa Clement, de 24 años, se ha convertido este miércoles en nuevo refuerzo para el primer equipo femenino de la SD Eibar tras haber firmado hasta junio de 2026, a escasos días de que empiece de manera oficial la Liga F Moeve 2025/26.

Nacida el 14 de febrero de 2001 en Tanzania, Clement proviene del FC Juárez mexicano. "Es, además, capitana en la selección de su país, con quien ha disputado recientemente la Copa África, anotando un gol. Con la selección de Tanzania, precisamente, en 2022 y con tan solo 21 años formó parte del XI Ideal de la CAF Africa Women's Champions League", destacó el club armero en su página web.

"En la temporada 2023/24 marcó 12 goles en 25 partidos, durante su estancia en la Super Liga turca, siendo jugadora del Besiktas. Después recaló en la liga china, donde marcó cinco goles en 11 partidos. La delantera llega al Eibar para aportar su olfato goleador al equipo en esta temporada", indicó la entidad eibarresa en su nota de prensa.

Por último, el mismo comunicado oficial subrayó que "la jugadora se someterá a pruebas médicas en los próximos días, antes de unirse al resto de sus compañeras", pensando ya en su encuentro del próximo 31 de agosto contra el Sevilla FC en la jornada 1 del campeonato liguero.