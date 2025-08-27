La RFEF crea 'ELEVA', el primer congreso internacional de fútbol femenino

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles la creación 'ELEVA', un congreso internacional de fútbol femenino que celebrará su primera edición los días 20 y 21 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

"El fútbol femenino sigue en constante evolución y su popularidad continúa en ascenso. En este sentido, los días 20 y 21 de noviembre se celebrará la I edición de ELEVA: el Congreso Internacional de Fútbol Femenino RFEF", anunció la Federación en un comunicado.

Este congreso "está destinado a los diferentes agentes del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como internacional" y tiene el objetivo de "convertirse en el evento de referencia mundial de este deporte, fomentando el 'networking' global, la capacitación de agentes clave, la visibilización y el impulso de la industria y las buenas prácticas en el deporte", explicó la RFEF.

En las dos jornadas en las que se llevará a cabo, el congreso contará con ponentes de referencia, que ya se anunciarán, se repartirán los Premios ELEVA y se celebrará el primer Concurso de Fotografía de Fútbol Femenino.

"'ELEVA' es acción y propósito. Nace con el objetivo de elevar el nivel del deporte, de la industria y de sus voces. Para ello, multitud de actividades, protagonistas y diferentes acciones pretenderán hacer de ELEVA el evento referencia a nivel mundial del fútbol femenino", concluye la RFEF.