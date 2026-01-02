Osasuna - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Publicado: viernes, 2 enero 2026 19:02
   MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

   En El Sadar, Osasuna y Athletic Club se enfrentan en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que atraviesan momentos irregulares. Los bilbaínos llegan a esta cita con la obligación de dejar hechos los deberes antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa de España. Deben mejorar sensaciones para no ver cómo los puestos europeos se alejan aun más tras perder ante dos rivales directos como Celta (2-0) y Espanyol (1-2) en las últimas jornadas.

   POSIBLES ALINEACIONES

   CA Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Cruz; Moncayola, Torró; Rubén García, Oroz, Muñoz; y Budimir.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Osasuna y Athletic Club de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 3 de enero a las 16.15 horas en El Sadar.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los rojillos y los leones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.

