Osasuna - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador de CA Osasuna Iker Benito en un partido de Liga en El Sadar. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna recibe este viernes al Getafe en El Sadar, en partido inaugural de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los rojillos buscan volver a la senda del triunfo ante su público, donde se mantienen invictos en la competición, mientras que los azulones quieren poner fin a una racha de tres partidos seguidos sin sumar los tres puntos.

POSIBLES ALINEACIONES

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moi Gómez.

Getafe: Soria; Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Mayoral y Sancris.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a CA Osasuna y Getafe de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 3 de octubre a las 21.00 horas en el estadio de El Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los navarros y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga en abierto.