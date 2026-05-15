Oviedo acogerá a finales de mayo el XXX Curso de AEMEF, cita internacional de la medicina del fútbol - AEMEF

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo acogerá del 28 al 30 de mayo el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una edición "histórica" que reunirá en la capital asturiana a destacados especialistas nacionales e internacionales en medicina deportiva aplicada al fútbol.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, con la presencia de la concejal de Deportes, Conchita Méndez; el presidente de AEMEF, Juan Carlos González González; y el vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Manuel Suárez.

Durante el acto, Méndez destacó que Oviedo, designada Ciudad Europea del Deporte 2026, recibirá "con ilusión y honor" unas jornadas que convertirán a la ciudad durante tres días en "epicentro mundial de la medicina deportiva", mientras que Suárez puso en valor el "altísimo nivel científico" del programa y la participación de especialistas vinculados al fútbol asturiano y español.

Entre los grandes reclamos del curso figura la presencia del especialista finlandés Lasse Lempainen, considerado una referencia internacional en cirugía de lesiones musculares complejas y en el tratamiento de deportistas de élite. Además, el encuentro contará con conferencias, mesas redondas y sesiones prácticas dirigidas a médicos, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios relacionados con el fútbol y el deporte de alto nivel.

El XXX Curso AEMEF se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Oviedo, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, y la organización anunció además un descuento especial en la inscripción para licenciados federativos asturianos del ámbito sanitario, que podrán acceder por una tarifa reducida de 60 euros, igual que los estudiantes.