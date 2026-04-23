Pablo Barrios: "Lo más bonito es ganar"

Archivo - El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios, durante un calentamiento.- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios expresó este jueves que ganar "es lo más bonito" del fútbol, y para lo que entrena "todos los días", al mismo tiempo que afirmó que "lo que nunca debería cambiar" en el fútbol es su "esencia", ese "sentimiento" que "va en las familias".

"Te lo tienes que tomar con mucha calma, debes saber dónde estas, al club que representas, a la marca que representas. Es un orgullo que los niños se fijen en nosotros", comentó el mediocentro, de 22 años, en 'The Forum', evento organizado por el club rojiblanco y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

Así, cree que "lo que nunca debería cambiar" en el fútbol "es la esencia, cómo lo vive cada afición en los estadios". "Es un sentimiento que va en las familias, el abuelo que va con su hijo, con su nieto, es de las cosas más bonitas del fútbol", confesó.

Aunque, dejó claro que "lo más bonito" es ganar. "Cuando vas a entrenar todos los días, todos tenemos el objetivo de ganar. Dudo que algún deportista entrene duro cada día para no ganar. Debes focalizar ese objetivo", explicó.

Después, intervino en el foro el exfutbolista y entrenador del Atlético Madrileño, Fernando Torres, que defendió que lo más importante en los jugadores jóvenes es que trabajen "con respeto, compromiso y pasión. "Si tienen esos tres ingredientes, pueden ser ellos mismos. Hay que respetar también a rivales, al entrenador, y hay que estar comprometido. Y con la pasión se puede llegar a cualquier lado. Tenemos que educar a la persona, porque luego si no juegan al fútbol, hay que seguir siendo una buena persona", comentó.

"El trabajo duro es la única forma (de llegar a ser profesional), y si tienes talento, mucho mejor. A veces dudas, piensas en dejarlo, pero tienes que seguir y seguir. Debes ser constante, pero eso es lo más difícil. Y el equipo es importantísimo, es el que te va a dar la mano cuando caigas. El equipo es lo principal", zanjó.

Y habló de la importancia del entorno. "Es importante que haya personas que te digan que no. A mí me lo dijeron muchas veces, mi padre y también Luis Aragonés", relató el exfutbolista.