Pablo Longoria deja la presidencia del Olympique de Marsella

Archivo - Pablo Longoria, en su etapa como presidente del Olympique de Marsella.- Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dirigente español Pablo Longoria dejó la presidencia del Olympique de Marsella este lunes, tras acordar su salida con McCourt Global, grupo propietario del club, después de seis temporadas en la entidad francesa.

"McCourt Global y Pablo Longoria han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su salida", informó la entidad en su página web, en un comunicado en el que reconocieron "el compromiso, la pasión y el trabajo" del dirigente español.

Longoria, natural de Oviedo y de 39 años, ha estado al frente del club francés los últimos seis años al servicio del club, después de llegar al Marsella en 2020 como director deportivo, hasta que en febrero de 2021 fue nombrado presidente, en el que en 2023 sufrió amenazas que le obligaron a dejar temporalmente de su cargo. "El club le desea lo mejor en la nueva etapa de su carrera", dijo el club.

Por su parte, Pablo Longoria, en el comunicado publicado por el club, agradeció al Olympique de Marsella la confianza depositada en él durante estas seis temporadas y expresó su "profunda gratitud" a todo el personal, los jugadores y los aficionados.

Durante sus seis años en el campeón de Europa de 1993, el asturiano jugó un papel clave para lograr apuntalar el proyecto deportivo del club francés a través de una política de fichajes ambiciosa y coherente para tratar de dar el salto competitivo en la Ligue 1 y en Europa, desarrollando igualmente una estructura más moderna y profesionalizada tanto en el área deportiva como en la organización interna.

Bajo la presidencia del español, el Olympique consiguió clasificaciones para jugar competiciones europeas de forma regular, llegando a disputar las semifinales de la Liga Europa en la temporada 2023-2024, cayendo ante el Atalanta italiano, posterior campeón, mientras que a nivel interno, su mandato estuvo marcado por una estrecha colaboración con los diferentes cuerpo técnicos y por la apuesta del talento de cara a afianzar la imagen del club en el panorama europeo.