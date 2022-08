Pacheta: "Vamos al Camp Nou a ganar, no especularemos"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta', afirmó que este domingo "irán al Camp Nou a ganar", por lo que no especularán y seguirán con su plan para plantar cara al Barça en la tercera jornada de LaLiga Santander.

"Son muy buen equipo y en un gran escenario, pero iremos al Camp Nou a ganar. No hemos planteado el partido para hacer cosas que no sabemos. Lo que estamos haciendo son cosas de valor y para tener en cuenta", destacó Pacheta en la rueda de prensa previa al encuentro.

En esta línea, el técnico espera "ir con toda la energía, fuerza, descaro y valentía" en busca de su primera victoria de la temporada. "Debemos ser solidarios, correr mucho y hacer que ellos corran para detenernos, conceder poco, impedir su control del balón y que puedan utilizar la velocidad de muchos de sus jugadores", añadió.

El entrenador burgalés también alabó la elasticidad del conjunto azulgrana. "Tengo la sensación que irá con el 4-3-3, tenemos trabajado todo. Estamos capacitados para combatir con todo ello y que se preocupen por nosotros, si no sufriremos mucho", apuntó.

"Como te duermas un poco en tres chispazos te parten por medio, como pasó ante la Real Sociedad. Tenemos que ser muy solidarios y preparados para hacer daño. Son especialistas en someter en todo el partido", dijo Pacheta, quien recordó que para conceder "poco" recibirán "muchos remates" de los rivales.

"El Barcelona siempre ha sido un equipo que hace sufrir con un modelo asentado de tener el balón. Cuando son capaces, como Pep, de ser muy vertical te atropella, lo que tenemos que intentar que no suceda", matizó.

En cuanto al parte de lesiones, el Valladolid no podrá contar con El Yamiq por sanción y Malsa y Asenjo por lesión, mientras que Shon y Plata "mejoran", según apuntó el técnico. También, Zouhair Feddal, la nueva incorporación para la zaga defensiva, será baja. "Todavía está muy verde", opinó el técnico del conjunto vallisoletano.

No obstante, Pacheta confía en los defensas disponibles para el choque. Javi Sánchez está perfecto. Estoy muy tranquilo, cuando estén todos será mejor, pero no me preocupa los centrales que tengo para este partido", ensalzó sobre "el parte de guerra".

Finalmente, el entrenador del Valladolid habló de su buena relación con Xavi Hernández. "Ya era entrenador cuando él jugaba, tengo varias anécdotas. Recuerdo también el 'Dream Team' del Barça cuando estaba en el Espanyol. Siempre tenías la sensación de sufrir mucho contra ellos. Tengo recuerdos de jugadores fantásticos", rememoró sobre los enfrentamientos vividos en el terreno de juego.