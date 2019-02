Paco López: "Me fío más de mi jugador, no es penalti"

Publicado 24/02/2019 23:53:09 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha afirmado este domingo con rotundidad que se fío "más" de su jugador, Cheik Doukouré, y que "no es penalti" el golpe de éste a Casemiro en el lance que dio pie al segundo gol del Real Madrid para su victoria sobre los levantinistas (1-2) en la 25ª jornada de LaLiga Santander.

"He visto las imágenes, pero me fío más de mi jugador. Ya cuando he vistos sus gestos en el campo... El que conoce a Doukouré sabe que es imposible que muestre esa desaprobación, evidentemente dice que no lo ha tocado y no es penalti. Las imágenes hablan por sí solas, están clarísimas, es una evidencia", manifestó Paco López en rueda de prensa, agregando que sigue siendo "un defensor de los árbitros y de la herramienta del VAR".

En cuanto al juego del Levante, se mostró satisfecho. "Sí me tengo que quedar con el esfuerzo, el trabajo, con que ha sido un equipo muy generoso y solidario, ante uno de los grandes del mundo. El Levante ha demostrado una vez más ese AND de merecer muchísimo más. Los resultados son siempre justos pero hemos merecido muchísimo más que el 1-2 que refleja el marcador final", indicó el técnico 'granota'.

Además, Paco López "no estaría de más" una reunión para aclarar conceptos del VAR. "Entre todos saldríamos de muchas dudas que pueden surgir ante determinadas interpretaciones, pero una cosa es lo que me gustaría a mí y otra es que se haga. Ojalá se pueda llegar a dialogar o a darnos respuesta en determinadas situaciones pero es el primer año del VAR, están tomando nota y todavía hay muchas cosas que mejorar", finalizó.