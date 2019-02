Paco Sedano se despide "orgulloso" y agradece la "valentía" de Venancio López

Publicado 31/01/2019 19:29:49 CET

El mostoleño se vestirá de corto por última vez este domingo ante Brasil

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exportero de fútbol sala Paco Sedano, que se retiró al término de la pasada temporada, volverá a vestirse de corto este domingo en Cáceres para disputar con la selección española un partido amistoso contra Brasil que sirva de rúbrica a su trayectoria con el combinado nacional.

"Para mí la selección española ha significado llegar a lo más alto que puedes llegar en tu deporte. Un sueño y un privilegio que he tenido la suerte de poder conseguir. Sentir que puedes representar a tu país por todo el mundo es una de las mejores sensaciones que un deportista puede tener", dijo Sedano en un vídeo de despedida que publicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El portero de Móstoles, que colgó las botas con 38 años, repasó su trayectoria en la selección y destacó "dos momentos puntuales". "Mi primera convocatoria con la selección, cuando conseguimos ser campeones del mundo. Apenas tenía 25 añitos recién cumplidos -a dos días de la final- y pudimos levantar el trofeo más importante que puedes levantar, esto no se puede describir sin palabras", indicó.

"El otro gran momento que permanecerá en mi memoria será el Europeo de 2016. Llevaba más de siete años sin ir a la selecicón, incluso mucha gente decía que no volvería nunca y tuve la suerte de ir convocado, a base de muchos años de esfuerzo y trabajo y pudo levantarse otra vez un título con España", añadió.

"No puedo olvidarme de los dos seleccionadores que confiaron en mí: Javier Lozano y José Vencnaio, sobre todo Venancio, que tuvo la valentía de confiar en mí de titular en un Mundial y dos Europeos. En general no me quedo ni con las victorias ni con las derrotas, me quedo con todos los compañeros que he conocido", explicó.

En este sentido, Paco Sedano subrayó el "orgullo" que tiene por "haber representado" a su país y la "fortuna" de que su hija "haya podido ver jugar a su padre en la selección española durante los últimos años", finalizó 'La Muralla'.