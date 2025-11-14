Las Palmas agarra el liderato provisional de LaLiga Hypermotion tras vencer en Pucela

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas ha ganado este vieres por 0-1 en su visita al Real Valladolid para abrir la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, en un duelo resuelto por el solitario gol de Pejiño Crespo antes de alcanzar el primer cuarto de hora y que ha servido a los grancanarios para situarse líderes de la tabla provisionalmente.

En el Estadio José Zorrilla, Peter Federico remató pronto dos veces para el equipo local, pero fueron los visitantes quienes se adelantaron en el minuto 13. Tras una buena salida desde atrás, Kirian Rodríguez en la medular del campo combinó con Pejiño, que hizo un eslalon desde la banda derecha hasta pisar área y marcar un zurdazo raso junto al palo.

Marcos André estuvo activo en el ataque del Valladolid y, en el 58', llegó a meter lo que era el 1-1 con un fuerte zurdazo a bocajarro; sin embargo, el árbitro anuló su gol por falta previa a Sergio Barcia. Luego Las Palmas buscó el segundo a balón parado, pero en el desenlace tuvo que apretarse en defensa para lidiar con un arreón local bajo la lluvia.

Primero lo intentó Stipe Biuk con un disparo lejano y a continuación otro derechazo de Iván Alejo tocó en un poste antes de irse fuera. Pese a esas ocasiones, el equipo blanquivioleta consumó su derrota en casa y se quedó con 20 puntos fuera de la zona del 'playoff' de ascenso; por su parte, Las Palmas se situó con 26 puntos en la cima de la clasificación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Valladolid - Las Palmas 0-1.

-Sábado 15.

Albacete - Andorra 16.00 horas.

Castellón - Real Sociedad B 16.00.

Racing de Santander - Granada 21.00.

-Domingo 16.

Ceuta - Leganés 14.00.

Almería - Cádiz 16.15.

Sporting de Gijón - Eibar 16.15.

Córdoba - Deportivo de La Coruña 18.30.

Mirándes - Burgos 18.30.

Zaragoza - Huesca 21.00.

-Lunes 17.

Cultural Leonesa - Málaga 20.30.