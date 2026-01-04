Las Palmas defiende el ascenso directo y el Dépor no recupera el ritmo

Zaragoza - Las Palmas - LALIGA

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas venció (1-2) al Real Zaragoza este domingo en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion para mantener su posición en ascenso directo, lucha que no retomó el Deportivo de La Coruña al empatar (2-2) contra el Cádiz.

El equipo canario asaltó el Ibercaja Stadium con el tanto en el minuto 88 de Estanis Pedrola, debut de amarillo firmando el gol de la victoria. Tras apenas dos días de su fichaje y con unos minutos en el campo, el refuerzo puso a Las Palmas con 37 puntos, a uno el líder Racing de Santander.

Además, Jesé volvió a marcar, pero el Zaragoza reaccionó y Kenan Kodro empató en el inicio del segundo tiempo. El propio Kodro pudo cambiar la euforia canaria al final, pero el triunfo voló a una isla que empieza el año reforzando el sueño del ascenso. Mientras, los maños ven la salvación a seis puntos.

Por otro lado, el Dépor se quedó a medias en Riazor por culpa del 2-2 de Iuri Tabatadze en el minuto 85. Los gallegos, en busca de empezar el 2026 olvidando las tres derrotas con las que terminaron el año pasado, tuvieron algo de fortuna en sus dos goles, pero se adelantaron dos veces por medio de David Mella y Diego Villares.

El Cádiz llegó mejor a los últimos minutos y frustró a un Dépor que se queda quinto con 33 puntos, mientras los andaluces suman 31, a las puertas del 'Top 6'. La sexta jornada seguida sumando permitió al Ceuta meterse en zona de promoción. El recién ascendido de la Ciudad Autónoma tiró de pizarra y estrategia para tumbar (2-1) al Andorra. Youness Lachhab y Carlos Hernández firmaron los goles de un Ceuta con 32 puntos. Con 30 se quedó el Sporting de Gijón.

A los asturianos no les sentó bien el parón navideño y se vieron muy superados por un Málaga que no falla con Juanfran Funes (1-3) y que se animó en El Molinón a aspirar a algo más esta campaña (29 puntos). Chupe, Adrián Niño y Julen Lobete tomaron Gijón.

Mientras, el Leganés ganó (1-3) al Albacete, duelo directo para alejar la zona de descenso, después de cinco jornadas sin ganar. El cuadro madrileño, eliminado en Copa del Rey por los manchegos, remontó bajo la lluvia en el Carlos Belmonte con golazo de Roberto López como guía a los 75 minutos.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Mirandés 2-1.

-Sábado 3.

Cultural Leonesa - Real Sociedad B 1-1.

Almería - Granada 3-2.

Castellón - Huesca 4-1.

Real Valladolid - Racing de Santander 1-1.

Córdoba - Burgos 2-0.

-Domingo 4.

Sporting de Gijón - Málaga 1-3.

Ceuta - Andorra 2-1.

Albacete - Leganés 1-3.

Zaragoza - Las Palmas 1-2.

Deportivo de La Coruña - Cádiz 2-2.