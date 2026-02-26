Las Palmas de Gran Canaria será la sede de LALIGA FC Pro Cup los días 14 y 15 de marzo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, será la sede de LALIGA FC Pro Cup, la competición nacional de EA SPORTS FC, organizada por LaLiga junto a EA SPORTS, los próximos 14 y 15 de marzo, donde se darán cita los 24 equipos clasificados tras la temporada regular de hace unas semanas.

La competición se disputará en formato de eliminación directa, con enfrentamientos 1 vs 1 al mejor de un partido (dos tiempos de 9 minutos), con prórroga y penaltis en caso de empate. Se disputará una primera ronda entre los clubes clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto, con los vencedores avanzando a la segunda, donde les esperan los ocho mejores equipos de la temporada regular, que además asegurarán su presencia en las finales de la competición.

Según indicó LaLiga en nota de prensa, todos los encuentros se retransmitirán en directo a través de los canales oficiales en YouTube, Twitch y TikTok, así como en YouTube y Facebook de LaLiga, en Twitch y YouTube de EA Sports España y en DAZN, permitiendo así a la comunidad disfrutar de cada partido en tiempo real a través de una amplia selección de opciones.

Patricio Viñayo, director General de UD Las Palmas, expresó "el agradecimiento por el esfuerzo de LaLiga en traer por primera vez LALIGA FC PRO CUP a Gran Canaria". "Este es un evento que supondrá un escaparate para la isla y para UD Las Palmas, toda vez que la competición se retransmitirá en directo a nivel internacional en español y en inglés", remarcó.

"Invitamos a todos los que quieran formar parte del espectáculo, que no solo se ciñe a la propia competición sino a actividades dinamizadoras y música en directo. Sería muy bonito que nuestro jugador, Kilian, estuviera arropado por quien quiera seguir la competición presencialmente. Esta iniciativa refrenda la apuesta que el club ha hecho por el proyecto propio de eSports y que es un referente dentro del panorama nacional en los últimos años", añadió.

Por su parte, Pedro Oliveira Cortez de Miranda, Title Sponsor Senior Manager de LaLiga, cree que traer por primera vez la competición a Las Palmas de Gran Canaria "es un hito clave" en su estrategia de "expansión y cercanía con el aficionado". "No podíamos encontrar mejor escenario que el Estadio Gran Canaria para este evento presencial y con este evento reforzamos nuestro compromiso de conectar la emoción del fútbol profesional con la innovación digital", apuntó.

En línea con ediciones anteriores celebradas entre esta temporada y la pasada en Madrid, Barcelona, Zaragoza o Tarragona, esta parada presencial contará con entrada gratuita para el público, por lo que el estadio de la UD Las Palmas se convertirá en una auténtica fiesta de los eSports, con activaciones para los fans y la actuación musical de 'BEJO', ofreciendo la oportunidad de disfrutar en directo de la mejor competición del mundo.

En esta fase de la Cup se repartirán 50.000 euro en premios. El campeón recibirá 10.000, el segundo clasificado 5.000, y todos los equipos participantes hasta el puesto 24 obtendrán una cuantía económica. De la Cup saldrán los 16 clubes que accederán a LALIGA FC Pro Finals, aún con sede por anunciarse "próximamente".