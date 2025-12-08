Las Palmas sobrevive con uno menos ante el Mirandés y el Zaragoza salva un punto en Málaga

UD Las Palmas-CD Mirandés - LALIGA

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas ha cosechado este lunes un empate con uno menos ante el CD Mirandés (0-0) en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, en la que el Real Zaragoza, con un tanto de penalti en el descuento, ha salvado un punto ante el Málaga CF (1-1) y en la que el Burgos CF ha encajado su tercera derrota seguida ante el Albacete Balompié (0-1).

En el Estadio de Gran Canaria, el conjunto canario rozó el gol en el primer tramo del encuentro con las ocasiones de Milos Lukovic y Jonathan Viera, pero todo se torció cuando en el minuto 38 el portero Dinko Horkas vio la roja directa por tocar un balón con la mano fuera del área. Los 'jabatos' se animaron e incluso vieron cómo el árbitro le pitaba un penalti a favor por mano de Sergio Barcia antes de consultarlo con el VAR para anularlo.

A pesar de jugar con uno más, el cuadro burgalés afianzó su entramado defensivo mientras los de Luis García no conseguían avanzar hacia portería contraria. Aún así, Barcia tuvo la más clara en un remate en una jugada a balón parado, pero el marcador no se movió. Con este empate, los canarios se quedan cuartos con 30 puntos, a cinco del liderato; el equipo de Jesús Galván, con 16 unidades, se queda a dos de la salvación.

Mientras, un gol de penalti de Dani Gómez en el minuto 95 permitió al Real Zaragoza salvar un punto en casa del Málaga. Superado el primer cuarto de hora, Einar metió el pie a un disparo de Dotor desde la frontal para adelantar al conjunto andaluz en La Rosaleda, donde los maños llegaron más pero adolecieron de falta de contundencia.

Los aragoneses lo intentaron hasta el final y encontraron premio ya en el descuento, después de que Recio derribase a Pablo Insua dentro del área; Dani Gómez se plantó ante los once metros y engañó a Alfonso para hacer el empate, y el partido se despidió con tangana. Con 16 puntos, el Real Zaragoza seguirá colista, a dos de la permanencia, y el Málaga se queda solo dos por encima de la zona de quema.

Por su parte, el Burgos encajó su tercera derrota consecutiva en la visita del Albacete, que se llevó un triunfo de El Plantío gracias a un solitario gol de Jefté Betancor en el minuto 82. A pesar de todo, los de Luis Miguel Ramis continúan en la sexta plaza, la última del 'Playoff' (25), mientras que el cuadro manchego deja atrás sus últimos dos tropiezos y suma 22 puntos, a tres de la zona noble.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 17 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Andorra - Almería1-2.

Huesca - Valladolid 1-4.

Real Sociedad B - Sporting de Gijón0-1.

-Domingo.

Cádiz - Racing de Santander 2-3.

Leganés - Córdoba0-0.

Deportivo de La Coruña - Castellón 1-3.

Eibar - Cultural Leonesa 1-2.

Granada - Ceuta 1-1.

-Lunes.

Burgos - Albacete0-1.

Las Palmas - Mirandés 0-0.

Málaga - Zaragoza1-1.