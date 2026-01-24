Patri Guijarro: "Nuestro objetivo es ganarlo todo"

Archivo - Patri Guijarro, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro explicó su intención de "ir poco a poco" después de su lesión a pesar de que este sábado "salió bien" como MVP de la final de la Supercopa de España Iberdrola contra el Real Madrid, y dejó claro que el objetivo del equipo azulgrana es "ganarlo todo".

"Mi objetivo era ir poco a poco. Cuando vuelves de lesión larga, mentalmente tienes que ir poco a poco. No frustrarme. Quería ir a cosas fáciles. Lo mental era lo más importante. A nivel físico he trabajado bien y hay cambios. A nivel mental, la finura con balón, sin balón, cosas que antes te salen sin pensar, ahora es diferente. Es importante en mi posición. Hoy ha salido bien pero tengo que seguir en esa línea", afirmó en rueda de prensa.

La internacional española habló de una final igualada y del peligro que llevó el Madrid, una vez más, a la contra. "Lo dijimos, que iba a ser un partido igualado. El Madrid a la contra lo hace muy bien. Creo que nos han corrido a la contra pero hemos defendido bien. Partido muy igualado para estar contentas. Ha sido un partidazo, digno de una final por parte de los dos equipos", dijo.

"Estamos haciendo muy buena temporada, pasamos por muchas cosas, que si plantilla corta, lesiones, muchas jugadoras del filial. Estamos demostrando personalidad, ambición y ganas, es lo que identifica a este club. Estoy orgullosa de la mentalidad que estamos teniendo. No es fácil seguir ganando. Se consigue porque somos muy autoexigentes", añadió.

"Nos centramos en nuestro día a día, en el fútbol, en mejorar, todo el mundo hace el trabajo que tiene que hacer, está dando lo mejor de cada. Vamos a por ello, el equipo está capacitado, compite por todo. Hay que disfrutar de este primer título, pero vamos a ir a por los siguiente. Nuestro objetivo es ganarlo todo", confesó.

Por otro lado, Guijarro fue preguntada por si el Madrid está cada vez más cerca de las catalanas. "Ha habido muchos partidos muy igualados contra el Madrid. Lo veo un equipo más organizado defensivamente, elige el momento de presión mejor, tienen buenas jugadoras", apuntó, hablando de que el MVP se lo hubiese dado a su compañera Ona Batlle.

"Somos conscientes de que el Madrid, sobre todo en contraataque, a nivel de posesión son un equipo de mantener el balón, pero en la gran mayoría, lo hemos tenido nosotras, el mayor peligro que siempre nos hace es a nivel de contraataques, es la cosa a destacar que teníamos a vigilar. Hemos defendido bien. Sabíamos que nos iban a correr, pero no sufrimiento diría, pero sí mucha seriedad", terminó.