Patri Guijarro: "El Real Madrid es cada año más competitivo y tiene más herramientas"

Patri Guijarro durante su entrevista con Europa Press en la concentración con la selección española - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro tiene claro que el Real Madrid, ante el que este miércoles iniciarán un carrusel de tres Clásicos seguidos en ocho días, "es cada año más competitivo y tiene más herramientas", destacando sobre todo su "capacidad para transitar", y apuesta claramente por "ganar los tres" partidos, lo que les permitiría alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones y dar ya por sentenciada la Liga F Moeve.

El conjunto blaugrana y el madridista volverán a cruzarse esta campaña, en la que ya se han medido en tres ocasiones, una en el campeonato doméstico, una en la final de la Supercopa Iberdrola y otra en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, todas con triunfo del primero (4-0, 2-0 y 0-4). Ahora, les tocará enfrentarse en la ida de cuartos de la Champions en el Di Stéfano, este miércoles, en el segundo choque liguero, el domingo en el mismo escenario, y en la vuelta de cuartos europeos en el Spotify Camp Nou, el jueves 2 de abril.

"En total serán seis veces este año y quedan tres. Los dos primeros fuera de casa va a ser difícil, evidentemente, pero nuestro objetivo al jugar todo seguido va a ser que ojalá vaya bien en el primer partido para que en el siguiente digan que lo tienen difícil. Ojalá sea así porque nuestro objetivo es ganar los tres", subrayó Patri Guijarro a Europa Press durante la última concentración de la selección.

Y pese al gran dominio en estos Clásicos, sobre todo los de esta campaña, la balear sabe del peligro madridista. "Yo creo que el Real Madrid cada año es más competitivo y tiene más herramientas. Creo que defensivamente están mejor organizadas y, ofensivamente, es que es increíble, también tienen jugadoras para ello, lo hacen muy bien y es increíble la capacidad que tienen para transitar en muy pocos toques y generar ocasión de gol", remarcó.

Para la jugadora balear, su equipo es "todo lo opuesto". "Nosotras somos de tener el balón y creo que ahí está un poco la clave. Hay que estar activas y concentradas porque al final, en las transiciones, si desconectas o cualquier detalle puede acabar en gol. Es su principal fortaleza y donde nosotras tenemos que estar más atentas", advierte.

Tras los dos partidos en Madrid, recibirán al conjunto madridista el jueves 2 de abril en el Spotify Camp Nou, en lo que será la vuelta prácticamente tres años después del Barça Femení a este estadio en el ya se enfrentaron al Real Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions de 2022 con aquel "récord increíble" para la internacional de 91.553 espectadores.

"Sería un sueño poder volver a llegar a esas cifras, la verdad, pero ojalá la gente se vuelque porque estamos superilusionadas de volver al Camp Nou y de ver el nuevo el Spotify Camp Nou", reconoció Patri Guijarro, una futbolista clave en el equipo que dirige Pere Romeu y donde es "muy feliz".

Y por ello, a sus 27 años, no se ve jugando fuera de él. "El Barça es mi estilo de juego, llevo muchísimos años y es donde estoy disfrutando muchísimo y donde estamos compitiendo por todo. Hemos ganado tres Champions y muchos títulos", recordó la futbolista mallorquina.

Sin embargo, no esconde que la Premier League inglesa "es una liga muy atractiva" y donde "todos los partidos son competitivos". "Vemos que cada vez hay más equipos que compiten en Champions porque de repente hay un equipo que se queda sin Champions como puede ser el Arsenal, el Chelsea o el City, y son equipos que realmente podrían estar en Champions. Entonces, eso es lo que hace atractivo a esa liga, que cada fin de semana tienes que competir, pero aún queda mucho, por suerte tengo mucha carrera, aunque sí que es verdad que, al menos desde fuera, me gusta mucho ver la Premier Femenina", sentenció.