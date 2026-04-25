Paula Tomàs anuncia su retirada con 24 años por una lesión de rodilla

March 23, 2025, Birmingham: Birmingham, England, 23rd March 2025. Paula Tomas of Aston Villa runs with the ball during the FA Women's Super League match at Villa Park, Birmingham. - EUROPA PRESS/CONTECTO/ANNABEL LEE-ELLIS

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa española Paula Tomàs, exinternacional con la selección nacional sub-23 e incluso con la absoluta, ha decidido retirarse con 24 años del fútbol profesional debido a una lesión de rodilla que aún padece.

Así lo confirmó este viernes el Aston Villa Femenino, club en el que militaba la jugadora de Vergel (Alicante) hasta anunciar su retirada. "Se unió al Villa procedente del Levante, el club de su infancia, en julio de 2024, donde había progresado a través de las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo", indicó el Villa sobre ella.

"Tras debutar con el primer equipo en la temporada 2020-21 de la Liga F, llegó a disputar la impresionante cifra de 107 partidos con el Levante a lo largo de cuatro temporadas, marcando tres goles y dando ocho asistencias. Sus sólidas actuaciones en defensa con el Levante también le valieron su primera convocatoria con la selección absoluta de España, con la que debutó en 2023", resumió el club inglés en su nota.

Luego dio el salto a la Superliga Femenina inglesa antes del curso 2024-25 para unirse al Villa, donde disputó 17 partidos en su primera campaña. "La lateral marcó su primer gol como jugadora del Villa en la victoria por 9-0 de su equipo sobre el Bristol Rovers en la FA Cup a mitad de la temporada 24/25", concretó la entidad de Birmingham.

"Los minutos de Tomàs durante la presente campaña han sido limitados, ya que solo ha estado en el banquillo en cinco ocasiones, debido a su persistente lesión de rodilla", añadió el texto de prensa. "Ha sido una compañera de equipo valiosa, influyente y muy querida, y su personalidad contagiosa la convirtió en una figura popular entre nuestros seguidores", destacó el Villa en su comunicado.

"Todos en el Aston Villa le deseamos a Paula lo mejor en sus futuros proyectos y siempre será bienvenida de vuelta en Villa Park", concluyó la nota del club de Birmingham, tras varios elogios hacia ella por parte de la directora de su área de fútbol femenino, Marisa Ewers.