Pedri: "No estábamos dentro de eso, pero teníamos que hacer el parón por respeto a nuestros compañeros"

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri González aclaró este sábado que hicieron "por respeto" al resto de compañeros el parón de 15 segundos que demandó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en protesta por el partido en Miami (Estados Unidos) que jugará su equipo contra el Villarreal CF, pero que no estaban "dentro" de esa postura.

El conjunto blaugrana jugará el próximo 20 de diciembre ante el 'Submarino Amarillo' en Miami, un encuentro fuera de España que ha criticado el sindicato por no haber tenido información sobre él por parte de LaLiga y por el que anunció que mostrarían su malestar con un un plante inicial de 15 segundos tras el pitido inicial de cada partido de la jornada apoyado "por los capitanes de Primera", y el cual también realizaron los jugadores blaugranas pese a ser uno de los implicados directamente.

"Nosotros no estábamos dentro de eso, ya salió en un comunicado, pero bueno, creo que teníamos que hacerlo por el respeto a nuestros compañeros de profesión", se limitó a comentar el centrocampista canario al micrófono de 'Esport3' al término del encuentro.