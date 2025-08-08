Pedri: "Ojalá algún día lleguemos al nivel de Xavi, Iniesta y Busquets"

"El primer jugador que regatea Lamine es como si no estuviese"

El centrocampista del FC Barcelona Pedri González ve aún lejana una comparación con los Xavi, Iniesta y Busquets después de una pasada temporada que fue "muy buena" a nivel colectivo e individual, nominado a un Balón de Oro donde Lamine Yamal, maestro del regate, y Ousmane Dembélé, potencia a dos piernas, lideran las quinielas.

"Está claro que no estamos al nivel de Xavi, Iniesta y Busquets. Ojalá algún día lleguemos a ese nivel porque todo lo que dieron a este club y a la selección fue increíble. Intentamos parecernos un poco pero todavía nos queda mucho", apunta el jugador azulgrana en el adelanto este viernes a una entrevista en L'Equipe.

La conversación la publicará France Football este sábado, hablando de sus argumentos para estar entre los mejores del mundo. "¿Argumentos? Sobre todo es la temporada a nivel colectivo, creo que ha sido muy buena, y en lo personal, creo que he estado a un nivel muy grande y ojalá que esté mejor que en el 2021 para superar mi marca. Siempre creo que todos los futbolistas somos competitivos y nos queremos superar", explica el centrocampista.

Por otro lado, Pedri es preguntado por las dos estrellas que parecen disputarse el trofeo del Balón de Oro, su compañero Lamine Yamal y un viejo conocido como Dembélé. "Lamine creo que tiene una cualidad para el uno para uno, para irse. El primer jugador que regatea es como si no estuviese. Creo que juega para divertirse y eso se nota dentro del campo", afirma.

"Dembélé es un jugador con muchísima potencia que maneja las dos piernas, todavía no sé si es zurdo o es diestro y creo que es un jugador que este año ha tenido mucho gol que no lo solía tener. Creo que los dos han hecho una campaña increíble", añade.

Además, el jugador del Barça imagina un poco cómo hubiese sido una final de Champions contra el París Saint-Germain. "Creo que teníamos estilos de juego parecidos e iba a ser una final muy disputada, quien hubiese tenido el balón hubiese dominado mucho al otro equipo, pero como no se dio, no se puede saber qué hubiese pasado. El próximo año lo intentaremos", termina.