Pedri: "El PSG es de los mejores equipos pero nosotros somos el mejor"

"Flick quiere que dé un paso adelante, siempre me ha costado pero me voy acostumbrado"

El centrocampista del FC Barcelona Pedri González ha asegurado este martes que el Paris Saint-Germain es "uno de los mejores equipos del mundo", aunque considera que el equipo blaugrana es "el mejor", destacando que el partido de la Fase Liga de la 'Champions' de este miércoles (21.00 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys será un "espectáculo" y que se será decisivo el juego en el centro del campo.

"Si no es el mejor, es uno de los mejores", comentó sobre si el encuentro de este miércoles es el mejor que se puede ver. "El PSG es un equipo que ya lo demostró la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros yo considero que somos el mejor. Creo que va a ser un espectáculo y que todo el mundo va ir a disfrutar al campo", ha afirmado en rueda de prensa.

El futbolista español ha afirmado que considera que quien domine el centro del campo se llevará la victoria. "Creo que es un partido que los dos equipos queremos tener la pelota. Quien domine el centro del campo del campo se va llevar el partido. Vamos a intentar dominar y presionar alto como hacemos desde que llegó Hansi", explicó.

"Creo que los dos equipos que se enfrentan mañana son favoritos. Son dos equipos que van a intentar ganar el campeonato, como otros. Nosotros tenemos plantilla para ello y puede ser el mejor partido", ha manifestado sobre si el partido de este miércoles en Montjuïc enfrenta a los dos mejores equipos de Europa.

Sobre su comparación con el centrocampista portugués del PSG Vitinha, ha afirmado que ambos son futbolistas que quieren "tener el balón" en todo momento. "Creo que tanto yo como Vitinha somos jugadores que queremos tener el balón y no tener que perseguirlo. Los tres jugadores del centro del campo van a tener un papel fundamental y van a decantar la balanza para un lado o para otro", reveló.

Este enfrentamiento entre Barça y PSG será el primero desde la vuelta de los cuartos de final disputado hace dos años, cuando el conjunto blaugrana cayó eliminado tras caer por 1-4 en Montjuïc. Una derrota de la que el canario ha renocido que quieren "la revancha" este miércoles.

"Creo que todos pensamos que nos quedamos a un paso de pasar. Fue un partido complicado. Queremos darle esa revancha (al aficionado). Creo que el fútbol siempre tiene esas revanchas. Está claro que todo el mundo quiere jugar estos partidos. Es uno de los mejores partidos del mundo y de los que más disfrutas", reiteró.

Además, ha asegurado que se siente uno de los líderes del equipo, siendo algo que le pide Hansi Flick. "El míster así me lo transmite. Quiere que dé un paso adelante en el vestuario. Siempre me ha costado porque nunca lo he hecho, pero poco a poco me voy acostumbrado y estoy asumiendo ese rol", afirmó.

"Me siento valorado en mi club y en la selección, que es lo más importante. Me siento un jugador importante en el equipo al hacer que los delanteros tengan ocasiones. Y yo me quedo con el apoyo que me da la afición día a día", afirmó sobre si siente lo suficientemente valorado tras su undécimo puesto en el Balón de Oro.

Sobre su preparación física, ha reconocido que ha "cambiado cosas", pero que no ha hecho "ninguna barbaridad". "Está claro que he cambiado cosas no ninguna barbaridad. La preparación física ha cambiado en el club, antes era totalmente distinta. Jugar cada tres días es divertido a veces cuesta recuperar pero tienes que adaptarte", explicó.

Finalmente, ha querido acordarse de Joan Garcia y Gavi, a quienes fue a visitar en el hospital tras sus respectivas operaciones. "Cuando pasas una operación, no estás contento. Son momentos complicados. Estoy seguro que los dos van a salir mejor. Son dos luchadores y van a salir adelante. No sé si les veremos pronto, pero volverán con ganas", finalizó.