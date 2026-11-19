1135386.1.260.149.20261119134646 El jugador internacional Sub-21 del Athletic Club Peio Canales. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Peio Canales advierte que el técnico Edin Terzic le ha pedido que "traslade" al equipo rojiblanco el fútbol que desplegó la pasada temporada en el Racing, y describe al técnico alemán como "muy cercano con los jugadores" y con una idea futbolística "más atrevido con el balón", buscando acumular "más gente por dentro".

"Desde el primer día, Terzic ha sido muy cercano con los jugadores, ha tenido charlas individuales donde te da su punto de vista y tú puedas hablar tranquilamente de lo que piensas. En mi caso, hablamos tanto de jugar de mediapunta como más atrasado. Él me ve en las dos, pero dependiendo del rival y de la situación del equipo. Me ha pedido es que traslade al Athletic lo que hice en Santander", subrayó el centrocampista de Barrika en una entrevista concedida a Europa Press durante la concentración de la selección española Sub-21.

Una etapa en el Racing de Santander que le dio "muchísimo a nivel personal y a nivel futbolístico". "En el Bilbao Athletic venía desplegando en mi fútbol también un alto nivel físico, pero en Santander quizá lo haya podido ver más gente y eso me ha podido abrir la puerta para poder jugar más en la base de la jugada. Es algo que siempre he tenido, juegue donde juegue puedo encontrar mi fútbol y encontrarme cómodo", apuntó.

Sobre el cambio en el banquillo que ha vivido este verano el Athletic Club, el centrocampista reseñó que se da "un cambio de personalidad". "Valverde quizá era más con su idea 'a full' y sin tener tanta relación con los jugadores, y Terzic viene para para implementar su idea de juego, pero siendo también cercano con los jugadores", agrega.

"En cuestiones futbolísticas, a medida que avanzan los partidos, se están viendo más diferencias de un juego a otro. Sí que es verdad que al principio costó un poco que se viera, pero es un proceso largo que quizá en un año no se vaya a ver como tal. La idea es de jugar un fútbol más atrevido con el balón, donde acumulamos más gente por dentro. Y creo que eso a mí me puede favorecer y puedo ayudar más al equipo", analizó el canterano rojiblanco.

Un Canales que destaca la "importancia de las sesiones" en su caso y el de Beñat Gerenabarrena, aunque reconoce que hay otros caso que en los que no son tan positivas. "Estaba en el Bilbao Athletic y subiendo al primer equipo, y tener que salir a un Segunda para poder progresar y volver son situaciones que te enriquecen. En mi caso fui importante y eso te abre paso para que cuando vuelvas puedas tener esa importancia", puntualizó.

"No deberíamos fijarnos en el objetivo final sino en el proceso en el que estamos metidos y en la idea que tiene el míster. Eso se basa en ir partido a partido y día a día. Tenemos que progresar como equipo en el juego a nivel defensivo y a medida que avanzan los partidos se está viendo. Nos está dando resultados poco a poco y el equipo está mejorando. Si luego a final de temporada conseguimos llegar a Europa, sería increíble, pero para mí, la idea principal es ir mejorando", expresó sobre volver a Europa a final de temporada.

También señala la importancia del vestuario en el Athletic Club donde ve "un grupo espectacular con gente de la casa". "Y eso es un punto a favor, porque casi todos los jugadores nos conocemos muy bien. Luego también hacemos planes por fuera. Creo que tenemos un grupo espectacular, y luego eso se ve en el campo", confesó Canales.

Por último, el joven centrocampista no quiso revelar nada sobre una posible renovación con el club rojiblanco. "Ya veremos. Ahora mismo no he hablado con el club ni con mi agente, es algo incierto por así decirlo. Pero ahora mismo no pienso en eso, pienso en estar en esta concentración con la con la selección Sub-21 y en volver con el club bien", concluyó.