Pellegrini: "El Betis va a jugar igual, con cartel o no de favorito"

"Lo único que dije es que el Valencia tiene un estilo muy físico, hay un árbitro encargado de verlo"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, huyó de la condición de favorito y de la polémica con José Bordalás este viernes en la previa a la final de Copa del Rey, la cual ilusiona a todo el beticismo en Sevilla, con la intención de sacar el nivel y el juego enseñado durante la temporada para pelear el título.

"Sería un logro muy importante, el ambiente que estamos viviendo, la expectativa, lo ansioso que está el aficionado del Betis. Es una ilusión que tenemos que verla reflejada con rendimiento. No me incomoda la condición de favorito, no sé en base a qué es. Por plantel, son más o menos parecidos. En 90 minutos nunca se sabe lo que pasa. El equipo va a jugar igual, con cartel o no de favorito", afirmó en rueda de prensa junto a Joaquín Sánchez.

El técnico chileno fue preguntado en varias ocasiones por el choque de declaraciones sobre el estilo de su equipo y el del Valencia, ya que Bordalás declaró poco antes que desde el Betis se intenta condicionar la labor arbitral. "No he oído lo que ha dicho Bordalás, cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera", dijo.

"Lo único que dije es que el Valencia tiene un estilo muy físico, dentro de eso hay un árbitro que es el encargado de verlo, no hice ninguna crítica, ni para tener una respuesta lejos del contexto futbolístico. Dije que el Elche defendió muy bien sin acciones antideportivas, no porque el Valencia lo fuese hacer. Siempre he dicho que hay un árbitro, y se interpretó que estaba relacionando con la final de Copa, para nada", añadió.

Pellegrini insistió en que el fútbol tiene sus estilos y todos persiguen lo mismo. "Son dos estilos diferentes, si nosotros hemos tenido la posibilidad de llegar a esta final, ha sido gracias a un estilo que trazamos. Un equipo sólido que mañana tiene la oportunidad de demostrarlo ante un rival de un fútbol distinto pero tan aceptable como cualquier otro, con todos los estilos se gana", apuntó.

Además, el técnico del Betis valoró la importancia de controlar las emociones en la final. "La final se tiene que jugar con la mente fría y el corazón caliente, tratando de hacer nuestro fútbol desde el primer minuto. No solamente con Fekir, para jugar finales, en esta profesión, hay que controlar las emociones. Es muy difícil saber lo que va a hacer el Valencia, lo que sabemos es lo que tenemos que hacer nosotros, jugar de la manera en la que hemos llegado a esta final", comentó.

Por otro lado, Pellegrini no quiso comparar las distintas etapas en el fútbol español por respeto. "No me gusta comparar etapas, los cinco años en Villarreal fueron espectaculares, el año del Madrid se nos escapó el título, en Málaga logramos cosas muy importantes, y ahora tengo la fortuna de dirigir al Betis y poder ganar un título en esta ciudad, ojalá lo logremos y si no la etapa también ha sido inolvidable, hay un camino", afirmó.

"La mayor alegría nuestra sería darle el Campeonato. Es un gran momento en mi vida pero compararlo no sería justo con las otras instituciones", añadió, antes de desmentir una llamada de la selección brasileña. "Conmigo no se ha comunicado nadie, tengo un agente, no sé de dónde viene la noticia, estoy 100% trabajando en el Betis muy contento", terminó.