Pep Guardiola: "He perdido muchas veces en la Champions en todas las fases y me han masacrado por las decisiones"

Pep Guardiola en rueda de prensa - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

LONDRES 13 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pidió este viernes centrarse en el "importante" partido de este sábado ante el West Ham United en la Premier League y después pensar ya en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, mientras que dejó claro que ya le han "masacrado" en otras ocasiones por derrotas y sus alineaciones en encuentros de la máxima competición continental.

"Este sábado por la noche tenemos un partido, uno importante para la clasificación en la Premier League y después tenemos el partido de vuelta de la Champions. Estamos acostumbrados y llevamos muchos años viviendo este tipo de situaciones. Ahora toca el West Ham y después tendremos tiempo para pensar en ello", señaló Guardiola en rueda de prensa.

El técnico catalán insistió en que "hay que jugar el partido que hay que jugar" y en centrarse en el West Ham. "Tras el partido, se verá si hay opciones o no. No tenemos mucho dinero en el banco, pero ya veremos el martes. Ahora toca el West Ham y la Premier League es el título más difícil. Seguimos ahí, sabiendo que si perdemos puntos se acabará", recalcó.

Además, aunque su rival está acuciado por la pelea por evitar el descenso, recordó que su equipo también están "desesperado" por su pelea por el título contra el Arsenal FC. "Siempre he dicho que cuando llegamos a las últimas 10 jornadas, todos los equipos juegan por algo, es normal. Ahora no hay segundas oportunidades", apuntó.

Además, la semana que viene es crucial para el City, con el choque contra el West Ham, el partido de vuelta de la Champions contra el Real Madrid y la final de la Carabao Cup ante el Arsenal. "Es un placer, la temporada pasada no pudimos vivir esto en esta fase, así que es bonito", confesó Guardiola.

El de Santpedor ha sido criticado por su alineación contra el Real Madrid en una eliminatoria donde se le consideraba favorito. "No es la primera vez que me duele. He perdido muchas veces en la Champions en todas las fases, muchas, muchas, muchas veces, y me han masacrado por las decisiones y por lo que pasó", subrayó.

"Así que no es la primera vez, pero, al mismo tiempo, sigo aquí en este puesto. Y hasta el último día, mantendré mi postura y defenderé mis decisiones sobre la alineación. No os convenceré de que perdimos porque son los mismos argumentos de siempre", zanjó al respecto.