Guardiola: "No me ha gustado defender así, no nos ha quedado otra"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que el Atlético de Madrid les pasó "por encima" en la segunda parte este miércoles (0-0), pero tuvieron la "suerte suficiente" para estar en semifinales de la Liga de Campeones, a pesar de que no le gustó tener que defenderse y achicar balones en el Metropolitano.

"Nos empujaron mucho, hicieron una gran segunda parte. Se nos olvidó jugar y estuvimos en problemas. La primera parte fue muy buena y después nos tuvimos que adaptar porque no tuvimos la pelota. No jugamos con intención, no estamos acostumbrados a estas rondas, jugamos con la presión y un Atlético brillante. Estamos en semifinales que para nuestro club es muy increíble", afirmó.

El técnico del City, que no dijo no hablar "del árbitro ni del rival" por las acciones polémicas y la tangana de los últimos minutos que se alargó en el túnel de vestuarios, recordó que ya había avisado que la vuelta en el Wanda sería muy exigente. Además, Guardiola negó ninguna crítica hacia Simeone o el Atlético.

"No esperaba otra cosa, sería un partido distinto, lo dije. En el descanso lo hablamos, que venía lo peor, con nuestra fatigas del partido del Liverpool y en la segunda parte nos han pasado por encima, pero en el partido de ida y en la primera parte hemos estado a nuestro nivel. En el cómputo general, merecimos pasar. Lo dieron todo y si hubieran marcado no estaríamos en semifinales", afirmó.

"Tuvimos suerte suficiente para pasar. El Atlético estuvo brillante, no me ha gustado defender así en la segunda parte, pero no nos ha quedado otro. Cuando tiene estos momentos, este estadio y esta gente es imparable. El 'Cholo' puede jugar como quiera, siempre he tenido aprecio hacia esta institución. Es fútbol y no hay más", añadió.

Por último, Guardiola explicó que para el cruce ante el Real Madrid, rival en semifinales, tendrán que evitar la versión de la segunda parte de este miércoles. "Si jugamos como la segunda parte, no tenemos ninguna opción. Es el Real Madrid, el rey de esta competición, habrá momentos donde vamos a sufrir", terminó.