Pepe Reina: "La idea de retirarme me rondaba desde enero, ya estaba cansado"

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Pepe Reina, que se retiró el pasado mes de mayo tras 25 años de carrera profesional, aseguró este jueves que la idea de colgar los guantes la tenía "desde enero", ya que estaba "'cansadete'" y también hizo referencia a su futuro rol como entrenador, en el que mira más al vestuario y al "sentido del compañerismo" antes que a la "táctica" en sí, reconociendo que buscará que sus equipos sean "dominadores" con el balón.

"Desde enero me rondaba la idea de dejarlo aquí, creo que ya estaba 'cansadete', eran muchas cosas las que me llamaban para dejarlo", afirmó Reina en el acto de presentación de su 'Informe+' de Movistar+, que se estrenará en la plataforma el lunes 30 de junio.

Además, también aseguró que "como entrenador", faceta que desempeñará a partir de ahora, le "preocupa más el sentido del compañerismo" y el tener un "equipo unido", antes que la propia "táctica". Y es que Pepe Reina no va a abandonar la dinámica del fútbol, ya que será el entrenador del equipo juvenil del Villarreal, algo que le hace "muchísima ilusión".

"Voy a un sitio que es inmejorable para empezar mi carrera como entrenador y estoy muy ilusionado, con muchísimas ganas de aprender y de dar la talla porque creo que es un club que su cantera es su máximo activo. El sello de identidad del Villarreal es precisamente su apuesta por trabajar bien la cantera y espero ayudar", aseguró.

El exguardameta de la cantera del equipo 'groguet' también indicó que, por influencias de los técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera, a los que les movía la misma "pasión por jugar", intentará que sus equipos sean "dominantes" con el balón. "Si los jugadores que tengo dan para ello, perfecto. En caso contrario, habrá que adaptarse a lo que se tenga en cada momento, ese es el trabajo del entrenador", apuntó.

En esta línea, el campeón del mundo con España también habló de la figura de Luis Aragonés, con quien hace 17 años ganó la primera de las dos Eurocopas que aparecen en su palmarés. "Ha tenido un papel fundamental, aunque no solo para mí, yo creo que cambió el devenir de una selección, de un modelo de juego, de una filosofía de fútbol y fue el padre de una generación ganadora. Él lo empezó todo", recordó el madrileño.

La influencia de sus entrenadores, como el 'Sabio de Hortaleza', Maurizio Sarri, Vicente del Bosque o Pep Guardiola, hizo que a Reina le fueran entrando ganas de empezar a entrenar. "Siempre he tenido la idea de ser entrenador y cuando se va acercando el final, ya ves los entrenamientos de otra manera. Empiezas a preguntar el por qué de las cosas, por qué se hace esto y no lo otro... Los últimos años de mi carrera me han servido también para formarme en este sentido", argumentó.

El finalista de la Liga de Campeones de 2007 con el Liverpool también puso en valor al vestuario, que será lo que más va a "echar de menos" en esta nueva etapa. "Hay muchos momentos muy bonitos vividos, sobre todo en el día a día del vestuario, que es lo que a mí me ha movido, lo que más me ha hecho disfrutar", explicó.

El guardameta colgó los guantes en mayo, como jugador del Como italiano, entrenado por Cesc Fábregas, un técnico y excompañero que le ha "enseñado muchísimas cosas". "Estoy muy agradecido porque he aprendido de verdad muchos aspectos que se me escapaban. Hemos sido gente de fútbol, hemos disfrutado con ello y ahora, desde otro punto de vista, intentaré dar siempre una mano y ayudar", subrayó.

En el documental elaborado por Movistar+, Reina habla de la importancia que tuvo su abuelo, fallecido en 2008, en sus primeros años en la cantera del FC Barcelona, ya que se encargaba de que no le faltara nada a él ni a ninguno de sus compañeros. "Mi abuelo era generosidad, nos crió a muchos de La Masía. Me dolió que no disfrutara mis triunfos con la selección", recordó, emocionado.

Por último, el campeón del mundo también agradeció a Movistar+ por "hacer arte" con la elaboración del 'Informe+' dedicado a su figura. "Ha sido un periodo intenso, sois héroes, porque montar todo esto lleva mucho trabajo y lo habéis hecho con mucho cariño. Ha sido muy emocionante y es una pieza que voy a guardar para toda la vida. A nivel de calor humano, me voy con gran recuerdo de mucha gente", concluyó.