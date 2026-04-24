Pere Romeu: "Nos espera un partido muy exigente"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado este viernes que su equipo llega "muy fino" y en un gran momento de confianza a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina ante el Bayern de Múnich, aunque advirtió de que el conjunto alemán, invicto esta temporada después del duro 7-1 encajado en Barcelona, exigirá la mejor versión blaugrana este sábado en el Allianz Arena.

"Ese partido del 7-1 es de hace meses, de la jornada 1, con nervios y ganas de ambos equipos. El Bayern no ha perdido más en toda la temporada, es un equipo que su estructura de juego la sigue haciendo de forma similar, con ajustes. Ha crecido muchísimo en la temporada en base a aquella idea del Johan", señaló en rueda de prensa previa al duelo de este sábado (18.15).

"Si hacen modificaciones drásticas sería la primera vez. Veremos qué nos encontramos, estamos preparadas para cualquier contexto y para resolverlo de la mejor forma posible, pero el Bayern me parece un gran equipo, muy justo que esté en semifinales de Champions y será un partido aquí muy exigente", añadió.

El técnico destacó el buen momento con el que llega su equipo, ya campeón matemático de la Liga F Moeve tras ganar el derbi al RCD Espanyol (1-4), aunque recordó que en una competición como la Liga de Campeones los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

"El equipo está jugando muy bien, entrenando muy bien, vamos haciendo buenos partidos, estamos enérgicas, pero la Champions es tan emocional que a veces va de pequeños detalles. Estoy muy contento de llegar tan finas, estamos en un momento de mucha confianza, pero en estos escenarios, en partidos de tanta emoción, una pequeña decisión arbitral o un error te pueden condicionar un partido", explicó.

Romeu insistió en que llegar en buen estado ayuda, pero no garantiza nada en una eliminatoria de este nivel. "Es mucho mejor llegar fino a estos partidos, pero no lo es todo. Hay que tener energía, mucha cabeza y entrega, porque será muy difícil hacer una eliminatoria de 180 minutos perfectísima", manifestó.

"Cuando no estemos tan bien, habrá que sacar energía y rezar para que las cosas salgan a favor y no en contra", añadió. Además, confesó la ilusión personal que le genera dirigir una semifinal europea en un escenario como el Allianz Arena, aunque dejó claro que el foco está en mantener la identidad del equipo.

"Estoy súper ilusionado. Miras atrás y no esperabas estar dirigiendo un partido así en un estadio como este, con la gente que vendrá. Igual que pasó en el Spotify Camp Nou, que fue un sueño para mí. Pero esto es una profesión", afirmó.

Sobre todo recalcó que el equipo está en buena línea y dinámica, lo que dará un plus anímico. "Mañana, ante una afición rival que apretará mucho, deberemos tener personalidad y valentía para hacer las cosas como las venimos haciendo. Si lo hacemos, entenderemos una versión buena porque el equipo está en un momento bastante dulce", concluyó Romeu.