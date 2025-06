Pina: "Todas las jugadoras de esta selección son importantes para la EURO"

LEGANÉS (MADRID), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Claudia Pina ha subrayado que "todas las jugadoras" de la selección nacional "son importantes" para la inminente Eurocopa, que se disputará en Suiza y donde aún no se sabe si estará su compatriota Aitana Bonmatí tras ser hospitalizada este viernes debido a una meningitis vírica antes de jugar un amistoso en Leganés (Madrid).

"Vengo a lo mío, vengo a jugar e intentar ayudar al equipo con las jugadoras de todo el año y a intentar estar lo mejor posible para aportar el máximo. Creo que todas las jugadoras de esta selección son importantes para la EURO. La EURO ojalá sea muy larga y creo que todas tendremos un papel fundamental", dijo Pina en zona mixta desde Butarque.

También valoró la situación médica de Bonmatí. "Sí, bueno, nos lo acaban de comunicar también. Así que nada, esperarla con los brazos abiertos y que se recupere lo antes posible para poder estar con nosotros", admitió. "Yo no sabía absolutamente nada; sabía que estaba mala y nada más, y me acabo de enterar ahora mismo", reiteró la culé.

En este sentido, e independientemente de esté como esté, la definió como una de las mejores jugadoras del mundo y afirmó que la esperarán el tiempo que haga falta de cara a la EURO. Sin ella sobre el terreno de juego en Leganés, la selección española ganó por 3-1 a la de Japón.

"Creo que el equipo ha ido de menos a más. También de lo que veníamos teníamos que tener paciencia y hacer nuestro juego, al final también llevábamos un par o tres semanas sin competir. Como digo, hacer nuestro juego, paciencia, y creo que al final se ha visto en el resultado. La segunda parte igual hemos apretado un pelín más y han llegado los goles", resumió sobre un partido donde España tuvo que remontar.

"Competimos contra grandes selecciones también. Creo que es un punto a mejorar, obviamente, que no nos marquen primero. Pero creo que también es algo positivo porque, aunque te pongas por detrás del marcador, el equipo sabe darle la vuelta, sabe empezar a jugar mejor y sabe ganar los partidos", argumentó la delantera del FC Barcelona, que está en racha.

No en vano, y aparte de su buena dinámica con el equipo blaugrana en el desenlace de la temporada 2024/25, Pina lleva tres goles seguidos con la 'Roja'. "Contenta, ojalá siga así. Y, nada, contenta de ayudar al equipo", añadió. "Es una selección de muy alto nivel, que siempre nos pone las cosas difíciles, y sabíamos que era un test muy bonito para poder prepararnos mejor para lo que viene", habló sobre Japón y la EURO.

"La gente siempre nos apoya mucho, esto nos da un plus para poder ganar. Así que animo a que venga mucha gente a la EURO, que los necesitaremos", agregó Pina. "Últimamente la gente me apoya mucho. La verdad que es un gustazo poder jugar aquí con la selección, incluso con el Barça también. Siempre me siento muy bien arropada. Así que nada, gracias a toda la afición, espero devolvérselo dentro del campo", zanjó.