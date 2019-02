Pochettino acepta el cargo por conducta impropia ante el colegiado Mike Dean

Publicado 26/02/2019 18:01:37 CET

LONDRES, 26 Feb. (Reuters/EP) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, aceptará el cargo por conducta impropia impuesto por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por discutir airadamente con el árbitro tras la derrota del pasado sábado en la Premier ante el Burnley, y además se disculpó con el colegiado por su comportamiento.

La derrota significó un duro golpe en las esperanzas de ser campeón del Tottenham, que es tercero en la tabla, y Pochettino pareció desahogar su frustración con el árbitro Mike Dean. Sin embargo, el exdefensa de 46 años se disculpó con el colegiado antes de visitar el miércoles al Chelsea por la Premier.

"Aceptaré ese cargo. Después de ver mi comportamiento en un vídeo, debo aceptarlo", dijo Pochettino en conferencia de prensa. "Necesito disculparme con Mike Dean, no puedo comportarme de esa manera. No es la forma de comportarme", confesó.

Pochettino, quien se enfrenta a la posibilidad de ser multado o sancionado por algunos partidos, no reveló lo que Dean le dijo y que pareció provocar su reacción. "Todo lo que sucedió en la cancha sigue ahí. No es importante, no lo tomo como algo personal. Cuando tu ritmo cardíaco es tan alto, debes tener cuidado con cómo tomas las palabras", remarcó.