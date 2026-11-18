Mauricio Pochettino duranrte una rueda de prensa como seleccionador de los Estados Unidos - Press Association/PA Wire/dpa

LONDRES 18 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico argentino Mauricio Pochettino pidió este martes "tiempo" a a la hora de afrontar el "gran reto" de dirigir al Manchester United inglés, al que llega tras poner fin a su andadura como seleccionador de los Estados Unidos con una victoria por 2-0 como local ante Haití para un global de 8-0 y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

"Ya lo verás, dame tiempo", replicó Pochettino a DeMarcus Beasley, exjugador que estuvo en las filas del Manchester City y que desde el estudio de TNT Sports US le había advertido que "Manchester es azul, siempre será azul".

El extécnico del Tottenham y del Chelsea, entre otros, sabe que "el nuevo reto es un gran reto". "Pero al mismo tiempo es la adrenalina que uno quiere sentir. Tenemos que aportar nuestro sentido común, sabemos que la situación no es la que merece un club como el Manchester United, cuya afición es increíble", puntualizó.

"La mentalidad es aprender de todo el mundo. Hay que tener la mente abierta porque creo que los jugadores pueden enseñarnos algo cada día; ahora somos un cuerpo técnico mucho mejor. El fútbol tiene que ver con la actitud y con el enfoque. Tiene que ver con la conexión, los sentimientos y la comunicación", afirmó Pochettino posteriormente a los medios tras su último partido como seleccionado estadounidense.