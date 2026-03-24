La policía checa realiza una gran redada por presunto amaños y fraude de apuestas en el fútbol del país

Archivo - Imagen de un coche policial en Chequia - O?ana Jaroslav/CTK/dpa - Archivo

PRAGA 24 Mar. (dpa/EP) -

La policía checa ha llevado a cabo una redada a gran escala por un presunto amaño de partidos y fraude en las apuestas futbolísticas, en la que se ha detenido a varias docenas de personas, según informó este martes la Fiscalía del país.

El organismo judicial apuntó que se estaban llevando a cabo registros domiciliarios en diversos lugares y se estaba interrogando a los sospechosos, mientras que el portal de noticias 'iSport.cz' lo calificó como "la mayor redada policial en la historia del fútbol checo". Este medio informó que más de 40 jugadores, directivos, árbitros y representantes de clubes estarían implicados en el caso, desde la cuarta división hasta la máxima categoría, con las competiciones juveniles también se ven afectadas.

Las redadas han estado precedidas por tres años de investigaciones, llevadas a cabo en colaboración con Europol e Interpol, según el informe de un caso que se refiere a partidos sospechosos desde el año 2023.

La Federación Checa de Fútbol (FACR) convocó una reunión extraordinaria de su Junta Directiva y su presidente, David Trunda, afirmó que el organismo había estado colaborando con los investigadores desde el principio. "Estoy haciendo todo lo posible para garantizar que la mafia de las apuestas desaparezca del deporte checo", subrayó el dirigente. De momento, la Comisión de Ética ha abierto 47 procedimientos disciplinarios.