La Policía Nacional condecora a la RFEF por su contribución a la máxima seguridad de los partidos de fútbol en España

El director de seguridad de la RFEF, Pablo Martín Reyes (derecha), y el jefe de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, Javier Orcaray. - RFEF

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Policía Nacional, a través la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, ha concedido la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco al director de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol, Pablo Martín Reyes.

Según un comunicado, la Policía Nacional condecoró a la RFEF en reconocimiento a la contribución en el servicio que presta a la sociedad española en la organización de eventos deportivos de máximo nivel. La distinción fue entregada por el jefe de la Unidad de Intervención Policial de Madrid, Javier Orcaray.

"Este reconocimiento viene a poner en valor el imprescindible trabajo en materia de seguridad que viene realizando la RFEF, siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para velar por el exitoso desarrollo de eventos deportivos ya no solo nacionales, como la final de la Copa del Rey, sino también internacionales, como la celebración de finales de torneos europeos como las finales de la Champions o la Europa League en los últimos años", explicó la Federación.

Por ello, destacaron que "España viene a mostrar así su liderazgo no solo en el fútbol mundial a nivel de selecciones nacionales, como campeones del Mundo, sino también en la organización de acontecimientos deportivos de alcance mundial".