Portu se despide de la temporada con una rotura de cruzado

Archivo - Cristian Portugues "Portu", Girona - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero español del Girona Cristian Portugués 'Portu' confirmó sus malos pronósticos este jueves con la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida el día anterior, grave percance con el cual dice adiós a la temporada.

"Cristian Portugués sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se produjo durante el entrenamiento del miércoles", anunció el club catalán en su red social 'X', a modo de parte médico.

"El doctor Ramon Cugat ha visitado esta tarde al jugador, que será intervenido quirúrgicamente mañana. El Girona FC da todo el apoyo al jugador en ese momento complicado y le desea una recuperación rápida y satisfactoria", añadió.

La baja de Portu supone un triste e importante contratiempo de larga duración para Míchel y un Girona que se encuentra en puestos de descenso tras 12 jornadas de LaLiga EA Sports.