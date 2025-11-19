Portugal renuncia a organizar la Eurocopa femenina de 2029

Archivo - Trofeo de la Eurocopa femenina en 2025. - Emmanuele Mastrodonato / LiveMed / AFP7 / Europa P

BERLÍN, 19 Nov. (dpa/EP) -

Portugal retiró su candidatura para organizar la Eurocopa femenina de 2029, según informó este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), dejando en la carrera a Alemania, Polonia y una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia.

La FPF explicó que el motivo era centrarse plenamente en la organización del Mundial masculino de 2030, edición en la que Portugal será anfitriona, junto a España y Marruecos, mientras Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos inaugurales.

La UEFA decidirá la sede del torneo de 2029 el próximo 3 de diciembre, entre las opciones de Alemania, Polonia o una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia.