Portugal renuncia a organizar la Eurocopa femenina de 2029

Archivo - Trofeo de la Eurocopa femenina en 2025.
Archivo - Trofeo de la Eurocopa femenina en 2025. - Emmanuele Mastrodonato / LiveMed / AFP7 / Europa P
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 17:51

   BERLÍN, 19 Nov. (dpa/EP) -

   Portugal retiró su candidatura para organizar la Eurocopa femenina de 2029, según informó este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), dejando en la carrera a Alemania, Polonia y una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia.

   La FPF explicó que el motivo era centrarse plenamente en la organización del Mundial masculino de 2030, edición en la que Portugal será anfitriona, junto a España y Marruecos, mientras Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos inaugurales.

   La UEFA decidirá la sede del torneo de 2029 el próximo 3 de diciembre, entre las opciones de Alemania, Polonia o una candidatura conjunta de Dinamarca y Suecia.

