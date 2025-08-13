La Premier League defiende que su "necesidad" de llevar partidos al extranjero "se ha disipado"

LONDRES, 13 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, defendió que la necesidad de la competición de disputar partidos en el extranjero para aumentar su atractivo global se ha "disipado" desde que se planteó por primera vez en 2008 la idea de jugar una 39ª jornada más allá de las fronteras inglesas.

Cuando LaLiga y la Serie A italiana abren la posibilidad a disputar un partido en Estados Unidos y otro en Australia, respectivamente, el CEO de la Premier League se ha mostrado en contra de esta postura en la liga inglesa. "El hecho de que (las propuestas descritas anteriormente) se lleven a cabo no ha cambiado nuestra visión sobre los partidos en el extranjero", declaró Masters a Sky Sports News.

"En su día ya estudiamos la 39ª jornada, con mucha polémica. Nuestro objetivo cuando pensamos en ello era ayudar al crecimiento de la Premier League en todo el mundo", continuó, aclarando que lo han "conseguido por diferentes medios", como asociaciones de retransmisión, a través de la tecnología digital, o invirtiendo en otras áreas, como el torneo Summer Series en Estados Unidos.

El responsable ejecutivo expresó que "miles de millones de personas sintonizarán la Premier League", por lo que han "logrado ese objetivo por otros medios", y la "necesidad" de jugar partidos en el extranjero "se ha disipado".

El Villarreal y el Barcelona quieren disputar en Miami el partido que tienen programado para la 17ª jornada de LaLiga EA Sports. La Real Federación Española de Fútbol ha dado su visto bueno, pero también necesitará la luz verde de la UEFA y de la CONCACAF y, por último, la FIFA.

Por otro lado, el plan del AC Milan y el Como de disputar un partido de la Serie A en Australia en febrero cuenta con la aprobación de la federación transalpina, pero aún está siendo revisado por Football Australia.