La Premier League guardará un minuto de silencio en memoria de Diogo Jota en la primera jornada

Homenaje a Diogo Jota durante el partido de la Community Shield entre el Liverpool y el Crystal Palace en Wembley - John Walton/PA Wire/dpa

LONDRES, 12 Ago. (dpa/EP) -

La Premier League ha confirmado que este fin de semana se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la máxima categoría en memoria del delantero del Liverpool Diogo Jota y de su hermano André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora.

La liga inglesa ha hablado con el Liverpool sobre la forma más apropiada de recordar a la estrella portuguesa y su hermano. Además de un periodo de silencio antes del comienzo de los encuentros, los jugadores de todos los clubes recibirán brazaletes negros y se compartirán mensajes e imágenes con los clubes para que los utilicen en las pantallas gigantes.

El pasado domingo, antes de la final de la Community Shield entre el Liverpool y el Crystal Palace en Wembley, se rindió homenaje a los hermanos con la colocación de coronas de flores sobre el terreno de juego y un minuto de silencio antes del saque inicial.

Una minoría de aficionados de los 'Eagles' rompió el silencio, provocando una fuerte respuesta en el otro extremo del campo, así como de otros seguidores del Palace que intentaron silenciar a quienes no respetaban el homenaje.

El entrenador de los 'reds', Arne Slot, no cree que aquello estuviera "planeado". "Quizá no era consciente de que era el minuto de silencio. Simplemente estaba feliz e intentó animar a su equipo. Los aficionados del Palace intentaron calmarle, así que no creo que tuviera mala intención la persona o las personas que hicieron ruido", manifestó.

"No creo que haya mala intención en ello, porque los aficionados del Crystal Palace y de todo el mundo han mostrado un enorme respeto por Diogo y André. Esto fue, creo, desafortunado o, pero no creo que hubiera mala intención en ello", añadió.

Los hinchas del Liverpool rindieron homenaje a Diogo y André con una entusiasta interpretación de 'You'll Never Walk Alone' mientras se sacaban las coronas de flores y se alzaba una pancarta blanca en la que se leía 'Diogo J' y aparecía la imagen y el número 20 del delantero.

El máximo goleador del club, Ian Rush; el presidente del Palace, Steve Parish; y la presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, depositaron las coronas de flores en el campo del Liverpool, mientras los aficionados de ambos equipos mostraban su respeto con una gran ovación al tiempo que las imágenes de los hermanos se proyectaban en las pantallas gigantes del estadio. El Liverpool ha retirado la camiseta con el número 20 de Jota en homenaje al jugador.