El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, recibirá el premio a mejor directivo en los WFS Awards 2025

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha sido premiado con el WFS Awards 2025 a mejor directivo del año, unos premios organizados por World Football Summit que serán entregados el 15 de octubre, tras la primera jornada de WFS Madrid 2025.

El presidente del Paris Saint-Germain, de beIN Media Group y Qatar Sports Investments, Al-Khelaifi, ha sido reconocido por liderar la expansión global del PSG, que en 2025 conquistó su primera UEFA Champions League, promoviendo la sostenibilidad y el impacto comunitario.

Los WFS Awards se crearon en 2017 para reconocer a los líderes e iniciativas que están impulsando a la industria global del fútbol. En el palmarés de estos galardones figuran personas e instituciones tan relevantes como Aleksander Ceferin, Marcus Rashford, Atlético de Madrid, Bundesliga, el estadio Santiago Bernabéu, Coca-Cola y DAZN, entre muchos otros.

La edición de 2025 cuenta con 11 categorías enfocadas a poner en valor la innovación, el impacto social, la sostenibilidad y el progreso dentro y fuera del terreno de juego. En total, se recibieron más de 135 candidaturas procedentes de 20 países y seis continentes, consolidando a los premios como un referente de excelencia en el fútbol.

El co-fundador y director general de World Football Summit, Jan Alessie, felicitó a los ganadores de los WFS Awards 2025. "La variedad de proyectos y países representados -más de 135 candidaturas de seis continentes- refleja lo rica y diversa que es la industria del fútbol y pone de manifiesto el compromiso de World Football Summit de representar y dar voz a todos y cada uno de sus integrantes", explicó.