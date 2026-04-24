Prestianni, sancionado seis partidos por "conducta homófoba" en su incidente con Vinícius

Archivo - Gianluca Prestianni y Vinícius en el Benfica-Real Madrid del Estádio da Luz - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del SL Benfica Gianluca Prestianni ha sido sancionado con seis partidos de suspensión, tres de ellos sujetos a un periodo de prueba, por su "conducta discriminatoria homófoba" hacia el delantero del Real Madrid en el partido de ida del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones en el Estádio da Luz, ha confirmado este viernes la UEFA.

Así lo anunció el organismo rector del fútbol europeo tras la investigación abierta tras los incidentes denunciados por el atacante madridista el día del encuentro, celebrado el pasado 17 de febrero, en el que denunció que el futbolista argentino le había llamado "mono". Sin embargo, el comunicado contempla que los insultos no fueron racistas, sino homófobos.

"El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender al jugador del Benfica Gianluca Prestianni a un total de seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado, por conducta discriminatoria homófoba", informó la UEFA en un comunicado.

Sin embargo, la suspensión de tres de estos encuentros está sujeta "a un período de prueba de dos años" a partir de la fecha de la decisión. La sanción incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador cumplió durante el partido de vuelta del 'Playoff' de octavos del 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Además, la UEFA solicitará a la FIFA que la sanción se extienda a nivel mundial.

En aquel encuentro, tras marcar el 0-1 en Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber iniciado con él una discusión.

El árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente. Prestianni negó en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr., mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero 'mono' hasta en cinco ocasiones.

Semanas después, en una entrevista con Telefe, Prestianni confirmó que le había llamado "maricón". "Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", apuntó.