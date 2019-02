La Juventus recibe a un asequible Frosinone antes del reto del Metropolitano

Actualizado 15/02/2019 12:02:14 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Juventus recibe al Frosinone este viernes (20.30 horas) en el que debería ser un partido cómodo para los de Turín, líderes en solitario de la Serie A del fútbol italiano y donde la mayor dificultad podría residir en la falta de concentración por la visita de cinco días después al Atlético de Madrid en la ida de octavos de 'Champions' en el Metropolitano.

Los de Massimiliano Allegri son líderes indiscutibles de la Serie A con 63 puntos, 11 por encima de su perseguidor, el Nápoles, más después de la victoria contundente (0-3) fuera de casa ante el Sassuolo para poner fin a la 'mala' racha de dos partidos consecutivos sin ganar tras quedarse fuera de la Copa ante el Atalanta (3-0) y empatar en casa frente al Parma (3-3).

Ahora, con el recuerdo del partido ante el conjunto parmesano, la 'Vecchia Signora' tratará de recuperar su poderío en su estadio, donde todavía no ha perdido en esta temporada liguera, aunque dada la visita al Metropolitano se prevén muchas rotaciones, pero parece que entre ellas no estará la de un Cristiano Ronaldo que ya suma 18 goles. "Cristiano juega, siempre ha jugado, ¿por qué no debería? Sé que estáis obsesionados por la 'Champions', pero nosotros no", advirtió Allegri.

El técnico 'bianconero' también aseguró que Bonucci, Chiellini y Barzagli estarán listos para el Atlético, aunque sólo el primero jugará de inicio este viernes ya que Rugani está 'tocado'. Pjanic y Matuidi también podrían tener descanso junto a Alex Sandro, este obligado por estar sancionado.

Por su parte, el Frosinone vive un momento muy diferente a la Juventus ya que marcha penúltimo, con 16 puntos, a dos de una salvación en la que sigue soñando tras su última victoria a domicilio ante la Sampdoria (0-1), segunda consecutiva tras la lograda en Bolonia (0-4). Sorprender al campeón, con el que tiene como mejor resultado un empate logrado en 2015, sería un gran empujón anímico.

Esperando un tropiezo de la 'Juve' estará el Nápoles, que prácticamente se ha despedido ya del 'Scudetto' tras su empate sin goles ante la Fiorentina y que ya no cuenta con su referente de los últimos años, el eslovaco Marek Hamsik, traspasado al fútbol chino. Situados a once puntos del liderato y tras jugar la Liga Europa, los de Carlos Ancelotti recibirán en San Paolo a un Torino que no quiere renunciar a Europa y que lleva siete de los últimos nueve puntos y sin encajar.

Por su parte, el Inter, tercer clasificado lejos del segundo, afrontará la jornada liguera también tras un viaje europeo marcado por la retirada de la capitanía a Mauro Icardi y su posterior ausencia ante el Rapid.

La Sampdoria intentará pescar en el río revuelto 'neroazzurro' lo que apretaría aún más la pelea por la 'Champions', que tendrá un bonito duelo directo entre el Milan y el Atalanta, cuarto y quinto separados por un punto. La Roma, sexta también a uno de los 'rossoneri', querrá aprovechar el refuerzo de la victoria en 'Champions' ante el Oporto en la visita del Bolonia, y la Lazio, el tercer equipo con 38 puntos, intentará no descolgarse en la visita al Genoa.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Viernes.

Juventus - Frosinone.

-Sábado.

Cagliari - Parma.

Atalanta - Milan.

-Domingo.

SPAL - Fiorentina.

Udinese - Chievo.

Genoa - Lazio.

Empoli - Sassuolo.

Inter - Sampdoria.

Nápoles - Torino.

-Lunes.

Roma - Bolonia.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC PTS.

1 Juventus 23 20 3 0 49 15 63.

2 Nápoles 23 16 4 3 42 18 52.

3 Inter 23 13 4 6 32 16 43.

4 Milan 23 10 9 4 32 21 39.

5 Atalanta 23 11 5 7 50 31 38.

6 Roma 23 10 8 5 44 30 38.

7 Lazio 23 11 5 7 32 25 38.

8 Torino 23 8 10 5 28 22 34.

9 Sampdoria 23 9 6 8 39 30 33.

10 Fiorentina 23 7 11 5 33 25 32.

11 Sassuolo 23 7 9 7 34 36 30.

12 Parma 23 8 5 10 24 31 29.

13 Genoa 23 6 7 10 30 40 25.

14 SPAL 23 5 7 11 20 32 22.

15 Cagliari 23 4 9 10 19 34 21.

16 Udinese 23 4 7 12 18 31 19.

17 Bolonia 23 3 9 11 18 35 18.

18 Empoli 23 4 6 13 27 45 18.

19 Frosinone 23 3 7 13 17 43 16.

20 Chievo 23 1 9 13 19 47 9.